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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 590591592593
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:43

  flyman написав:Що це змінює?
Це все змінює. Виж не в лавах збройних сил. Впевнені що хтось має захищати вас от бульбашів ціною свого життя. Так?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Поганий мир, хуже доброї війни. Чули про таке?

Чув. Але якщо так, то нам пропонували поганий мир до 24.02. А раз ми не погодились (ми ж не погодились?) і обрали "добру війну" - значить ми обрали "добру війну".

  otg написав:Ми вертаємося на то що було до початку війни.

Загиблі воскреснуть? Зруйновані міста дивом повернуться до стану на початок війни? Громадяни: цивільні й воїни зітруть все з памяті?
Ми вже не можемо повернутись, бо повернення це визнання даремності більш ніж місячного опору, це прощення росії всіх її звірств. Та ще й визнання її вищої ролі у долі країни.

Знову ж, Швець говорить подібне. Я - то таке, маленька людина. Він все таки який не який авторитет. Я з ним погоджуюсь, та й він сказав те, що я й думав перед його відео.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 00:08

  Hennady написав:Чув. Але якщо так, то нам пропонували поганий мир до 24.02. А раз ми не погодились (ми ж не погодились?) і обрали "добру війну" - значить ми обрали "добру війну".

  otg написав:Ми вертаємося на то що було до початку війни.

Загиблі воскреснуть? Зруйновані міста дивом повернуться до стану на початок війни? Громадяни: цивільні й воїни зітруть все з памяті?
Ми вже не можемо повернутись, бо повернення це визнання даремності більш ніж місячного опору, це прощення росії всіх її звірств. Та ще й визнання її вищої ролі у долі країни.

Знову ж, Швець говорить подібне. Я - то таке, маленька людина. Він все таки який не який авторитет. Я з ним погоджуюсь, та й він сказав те, що я й думав перед його відео.
Ви знаете як вирішити по другому, воскресити людей та інше? Ну що я Вам можу сказати. Прапор в руки та вперед. Тільки сам, а не ховаючись за чужими спинами.
otg
 
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  #<1 ... 590591592593
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