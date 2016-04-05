Це все змінює. Виж не в лавах збройних сил. Впевнені що хтось має захищати вас от бульбашів ціною свого життя. Так?
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Додано: Вів 29 бер, 2022 23:43
Додано: Вів 29 бер, 2022 23:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чув. Але якщо так, то нам пропонували поганий мир до 24.02. А раз ми не погодились (ми ж не погодились?) і обрали "добру війну" - значить ми обрали "добру війну".
Загиблі воскреснуть? Зруйновані міста дивом повернуться до стану на початок війни? Громадяни: цивільні й воїни зітруть все з памяті?
Ми вже не можемо повернутись, бо повернення це визнання даремності більш ніж місячного опору, це прощення росії всіх її звірств. Та ще й визнання її вищої ролі у долі країни.
Знову ж, Швець говорить подібне. Я - то таке, маленька людина. Він все таки який не який авторитет. Я з ним погоджуюсь, та й він сказав те, що я й думав перед його відео.
Додано: Сер 30 бер, 2022 00:08
Ви знаете як вирішити по другому, воскресити людей та інше? Ну що я Вам можу сказати. Прапор в руки та вперед. Тільки сам, а не ховаючись за чужими спинами.
Додано: Сер 30 бер, 2022 05:40
Даже Швец не выдержал что вы аграхания и другие зебилы подготовили к подписанию
Додано: Сер 30 бер, 2022 05:56
Конкретный результат войны определят преимущественно ВСУ и другие Силы Обороны. На поле боя.
Переговоры — это своя, отдельная тема и там одержан сегодня серьёзный успех — по всем линиям консультирования Украина улучшила свою довоенную позицию.
Где-нибудь переговорная и военная линия сойдутся и это однозначно будет победа Украины. А бить по городам российские войска будут до самого конца конфликта. И по Киеву, в том числе.
Мы тоже бьем — и по наступающим и по отходящим. Сильно.
То, что россияне посыпались под Киевом, и вообще на севере и становятся в оборону под Херсоном, не означает ни скорой победы, ни лёгкости наших действий, ни отсутствия потерь и проблем, ещё.
У нас тоже есть проблемы. И весьма серьёзные. Ещё идёт грандиозная драка в зоне ООС, где нашим войскам сильно непросто и сражается в тяжёлых уличных боях окружённый и наполовину взятый Мариуполь.
Переговоры никак не замедлят войну и не отменят. Это отдельная линия, которая готовит будущее мирное соглашение, потому, что любая война, хоть столетняя, заканчивается мирным соглашением.
И эта линия идёт вверх для нас.
Повторюсь — мы выиграли в промежуточной редакции не просто соглашение, более выгодное для нас, чем для рф, мы улучшили нашу позицию по всем параметрам, какой она была даже не на сегодняшний день, а на 23 февраля.
Например, 23 февраля мы были нейтральным государством без гарантий. А теперь с гарантиями. И эти гарантии, включая улучшенный аналог 5-й статьи НАТО, дают государства, которые уже видели эту войну, и знают, что она может повториться. И тем не менее — подписываются.
путин никак не «…воспользуется переговорами для накопления сил», потому, что во-первых, он эти переговоры проигрывает (и сильно), а во-вторых, мы не только не снижаем интенсивность наших военных действий, мы ее наращиваем. Ибо путин проигрывает переговоры, потому, что проигрывает на поле боя.
Война продолжается.
В первой декаде апреля может произойти перелом в войне России против Украины. Война может закончиться в конце апреля – начале мая.
Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Я думаю, на протяжении 7-10 дней (интервью записывалось 28 марта, – Ред.) может сработать военная составляющая", – уточнил он.
"Мы видим, что назревает перелом в этой войне. Все будет зависеть от того, насколько мы сможем сконцентрировать лучшие силы и пойти не только в тактическое наступление, но и в стратегическое, насколько быстро и эффективно будет развиваться переговорный процесс и наступит мир", – сказал он.
Додано: Сер 30 бер, 2022 06:15
но он сам себе противоречит. Пуйло знал что будут санкции и перед войной на совете федераций о них упоминали, поэтому причина войны никак не "великие победы на фоне убогости" жизни пэрэсичного русского.
Быдлу не нужен героизм русского солдата и победы, это хорошо видно по интервью с пленными - никто не сказал что пришел воевать из идейных соображений, и готов за них умереть.
Русское общество опустилось до полного самонеуважения, они знают что им врут, в век интернета скрыть правду невозможно. Матери солдат знают про потери, но даже пукнуть бояться.
Причина войны - шизофрения пуйла. анамнез, после Крыма он возомнил себя Богом, и окружение это приняло, но поскольку ничего великого более он создать не в состоянии, и даже легализовать Крым он не состоянии, решил на правах бога, уничтожить свой народ как недостойный великого правителя.
Война изначально направлена против России. Чтобы тысячи русских солдат полегло за какую то глупую идею, сражаясь с ветряной мельницей, чтобы российский обыватель под страхом репрессий это поддерживал, рисовал на лбу унизительную свастику, чтобы весь мир смеялся над их примитивностью и варварством.
OBOZREVATEL ещё один Наполеон. Пусть посмотрит где стояли русские войска 23.02 и где стоят сейчас. Угу "улучшили довоенную позицию"
даже выход на позиции 23.02 формально победой не будет, это не поражение а такая себе "ничья" (по факту поражение, потому что много чего нам уничтожили Мариуполь, Чернигов, аэродромы, нефтегранилища, наших военных и мирных жителей).
Объявить о победе можно но я надеюсь у Зеленского хватит мозгов это не делать. Скорее всего это назовут "героическая оборона", что не будет искажать смысла и итога событий.
Переговоры не ведутся на равных, мы отказываемся от чего-то, взамен РФ тоже должна отказаться от чего то аналогичного. Если мы отказываемся от претензий на Крым на 15 лет взамен РФ должно отказаться от претензий на него тоже. Дожимать на такое пока рано (я надеюсь со временем дожмут) но эти предложения "победой" тоже не называются.
Додано: Сер 30 бер, 2022 06:38
Плюсую.
Вместо дорог надо было строить ракеты.
Додано: Сер 30 бер, 2022 06:56
Hotab, podderzhivaiu polnostiu!!! Eto u Starikana vremennoe pomutnenie ili nuzhno i ego v Ban?
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