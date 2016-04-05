Додано: Сер 30 бер, 2022 05:56

шурец написав: https://www.youtube.com/watch?v=fEd08UbShi8&t=752s



Даже Швец не выдержал что вы аграхания и другие зебилы подготовили к подписанию https://www.youtube.com/watch?v=fEd08UbShi8&t=752sДаже Швец не выдержал что вы аграхания и другие зебилы подготовили к подписанию

Конкретный результат войны определят преимущественно ВСУ и другие Силы Обороны. На поле боя.Переговоры — это своя, отдельная тема и там одержан сегодня серьёзный успех — по всем линиям консультирования Украина улучшила свою довоенную позицию.Где-нибудь переговорная и военная линия сойдутся и это однозначно будет победа Украины. А бить по городам российские войска будут до самого конца конфликта. И по Киеву, в том числе.Мы тоже бьем — и по наступающим и по отходящим. Сильно.То, что россияне посыпались под Киевом, и вообще на севере и становятся в оборону под Херсоном, не означает ни скорой победы, ни лёгкости наших действий, ни отсутствия потерь и проблем, ещё.У нас тоже есть проблемы. И весьма серьёзные. Ещё идёт грандиозная драка в зоне ООС, где нашим войскам сильно непросто и сражается в тяжёлых уличных боях окружённый и наполовину взятый Мариуполь.Переговоры никак не замедлят войну и не отменят. Это отдельная линия, которая готовит будущее мирное соглашение, потому, что любая война, хоть столетняя, заканчивается мирным соглашением.И эта линия идёт вверх для нас.Повторюсь — мы выиграли в промежуточной редакции не просто соглашение, более выгодное для нас, чем для рф, мы улучшили нашу позицию по всем параметрам, какой она была даже не на сегодняшний день, а на 23 февраля.Например, 23 февраля мы были нейтральным государством без гарантий. А теперь с гарантиями. И эти гарантии, включая улучшенный аналог 5-й статьи НАТО, дают государства, которые уже видели эту войну, и знают, что она может повториться. И тем не менее — подписываются.путин никак не «…воспользуется переговорами для накопления сил», потому, что во-первых, он эти переговоры проигрывает (и сильно), а во-вторых, мы не только не снижаем интенсивность наших военных действий, мы ее наращиваем. Ибо путин проигрывает переговоры, потому, что проигрывает на поле боя.Война продолжается.В первой декаде апреля может произойти перелом в войне России против Украины. Война может закончиться в конце апреля – начале мая.Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Я думаю, на протяжении 7-10 дней (интервью записывалось 28 марта, – Ред.) может сработать военная составляющая", – уточнил он."Мы видим, что назревает перелом в этой войне. Все будет зависеть от того, насколько мы сможем сконцентрировать лучшие силы и пойти не только в тактическое наступление, но и в стратегическое, насколько быстро и эффективно будет развиваться переговорный процесс и наступит мир", – сказал он.