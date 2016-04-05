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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:29
Zebra написав:
Плюсую.
Вместо дорог надо было строить ракеты.
Если б все были вангами как Вы, то строили б. Кстати вы б громче всех кричали что дорог нет
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otg
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:37
otg написав: Zebra написав:
Плюсую.
Вместо дорог надо было строить ракеты.
Если б все были вангами как Вы, то строили б. Кстати вы б громче всех кричали что дорог нет
Я местный Ванга - вы не знали?)))
На валютной ветке я постоянно кричал, что нужно закупать ракеты разработанные киевскими конструкторскими бюро. Этих ракет по факту так никто за 2 года и не закупил.
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Zebra
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:39
Zebra написав: otg написав: Zebra написав:
Я местный Ванга - вы не знали?)))
На валютной ветке я постоянно кричал, что нужно закупать ракеты разработанные киевскими конструкторскими бюро. Ракет по факту так никто за 2 года и не закупил.
Ну естественно. И войну Вы спрогнозировали
И по дорогам хотели ездить с пол метровыми ямами. Я понял, понял.
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otg
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:44
vitaliian написав:
даже выход на позиции 23.02 формально победой не будет, это не поражение а такая себе "ничья" (по факту поражение, потому что много чего нам уничтожили Мариуполь, Чернигов, аэродромы, нефтегранилища, наших военных и мирных жителей).
vitaliian написав:
Переговоры не ведутся на равных, мы отказываемся от чего-то, взамен РФ тоже должна отказаться от чего то аналогичного. Если мы отказываемся от претензий на Крым на 15 лет взамен РФ должно отказаться от претензий на него тоже. Дожимать на такое пока рано (я надеюсь со временем дожмут) но эти предложения "победой" тоже не называются.
согласен на все 100%
Востаннє редагувалось Hennady
в Сер 30 бер, 2022 08:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:45
Zebra написав: Hotab написав: flyman написав:
Тре ворога бити в слабке місце.
Щоб бити "в слабке місце", треба щоб ракет било стільки, що по пріоритетним вже вдарили, можно ще і по РБ (щоб знали). Але коли ракети всі пораховані, то б'ють не туди, де Лука може з помсти дать команду "фас".
Плюсую.
Вместо дорог надо было строить ракеты.
Почему вместо? "Барыги" умудрялись преуспевать и с одним, и с другим.
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 30 бер, 2022 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:45
otg написав:
И по дорогам хотели ездить с пол метровыми ямами. Я понял, понял
Ракети дорогам не заважали, треба було виконувати оборонне замовлення, ракетну програму, а не відкривати фейкові справи на попередників.
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lapay
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:50
lapay написав:
Ракети дорогам не заважали, треба було виконувати оборонне замовлення, ракетну програму, а не відкривати фейкові справи на попередників.
Ваша фамилия не Свинарчук часом?
Тогда я Вас понимаю. А что бы делать и то и др. нужны деньги, при чем очень большие. У Вас они есть? Ну если фамилия Свинарчук, то не сомневаюсь. Но даже это не те деньги которые были нужны.
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otg
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:50
otg , непостройка ракет - это грандиозная ошибка . Даже не спорьте. И это было понятно все эти 3 года. Если были деньги "или или", то только ракеты. Но нам же лили в уши, что там все хорошо, ракеты тоже строят. Где наши Нептуны, которые должны были грохнуть тот десяток кораблей в Черноморской луже на визуальной видимости из берега. Где Громы?
Где хранилища гсм под землею под 3 метрами бетона. Где склады вооружения под той же толщиной бетона.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 30 бер, 2022 08:53, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:52
otg написав: Hennady написав:
Чув. Але якщо так, то нам пропонували поганий мир до 24.02. А раз ми не погодились (ми ж не погодились?) і обрали "добру війну" - значить ми обрали "добру війну".
otg написав:
Ми вертаємося на то що було до початку війни.
Загиблі воскреснуть? Зруйновані міста дивом повернуться до стану на початок війни? Громадяни: цивільні й воїни зітруть все з памяті?
Ми вже не можемо повернутись, бо повернення це визнання даремності більш ніж місячного опору, це прощення росії всіх її звірств. Та ще й визнання її вищої ролі у долі країни.
Знову ж, Швець говорить подібне. Я - то таке, маленька людина. Він все таки який не який авторитет. Я з ним погоджуюсь, та й він сказав те, що я й думав перед його відео.
Ви знаете як вирішити по другому, воскресити людей та інше? Ну що я Вам можу сказати. Прапор в руки та вперед. Тільки сам, а не ховаючись за чужими спинами.
Перехід на особистості - свідчення слабкості позиції. Дискутуйте з аргументами а не з окремими людьми.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:55
Hotab написав:otg
, непостройка ракет - это грандиозная ошибка . Даже не спорьте. И это было понятно все эти 3 года. Если были деньги "или или", то только ракеты. Но нам же лили в уши, что там все хорошо, ракеты тоже строят. Где наши Нептуны, которые должны были грохнуть тот десяток кораблей в Черноморской луже на визуальной видимости из берега. Где Громы?
Где хранилища гсм под землею под 3 метрами бетона. Где склады вооружения под той же толщиной бетона.
там была 5я колонна в укроборонпроме, которая саботировала производство и внедрение, с ней разбираются, но время упущено...
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