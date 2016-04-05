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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:56
otg написав: flyman написав:
Що це змінює?
Це все змінює. Виж не в лавах збройних сил. Впевнені що хтось має захищати вас от бульбашів ціною свого життя. Так?
Ваші дорікання усім направо-наліво "чому не в окопах" починають нагадувати "дочку офіцера"
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Додано: Сер 30 бер, 2022 09:00
otg написав: lapay написав:
Ракети дорогам не заважали, треба було виконувати оборонне замовлення, ракетну програму, а не відкривати фейкові справи на попередників.
Ваша фамилия не Свинарчук часом?
Тогда я Вас понимаю. А что бы делать и то и др. нужны деньги, при чем очень большие.
В результате боевых действий, многие из этих дорог тупо расхерачены.
Получается - деньги потрачены, дорог нет, ракет нет
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Додано: Сер 30 бер, 2022 09:01
otg написав: Zebra написав:
Плюсую.
Вместо дорог надо было строить ракеты.
Если б все были вангами как Вы, то строили б. Кстати вы б громче всех кричали что дорог нет
Яка н***й Ванга? Війська мордор рік збирав. Розвідки західні криком кричали про напад - шо робили? Розміновували перешийок. А по Криму - 15 років це назавжди. В сумі мине 23, зміна покоління. Хоч навальний хоч каспаров прийдуть до влади, хоч які зміни там не відбудуться
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Додано: Сер 30 бер, 2022 09:18
pesikot написав:
В результате боевых действий, многие из этих дорог тупо расхерачены.
Получается - деньги потрачены, дорог нет, ракет нет
отчасти они отиграли свою роль.
по ним шли колони, как на параде с запасом топлива в один конец.
лукаш до последнего бредил идеей перезать Варшавку и Киев-Чоп , но так и не собрался - в страхе потерять свою армию, родом из сССр , потерять навсегда - ибо расеи лукашу дать уже нечего.
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