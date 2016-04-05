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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 592593594595
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 08:56

  otg написав:
  flyman написав:Що це змінює?
Це все змінює. Виж не в лавах збройних сил. Впевнені що хтось має захищати вас от бульбашів ціною свого життя. Так?

Ваші дорікання усім направо-наліво "чому не в окопах" починають нагадувати "дочку офіцера"
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 09:00

  otg написав:
  lapay написав:Ракети дорогам не заважали, треба було виконувати оборонне замовлення, ракетну програму, а не відкривати фейкові справи на попередників.

Ваша фамилия не Свинарчук часом? :) Тогда я Вас понимаю. А что бы делать и то и др. нужны деньги, при чем очень большие.

В результате боевых действий, многие из этих дорог тупо расхерачены.
Получается - деньги потрачены, дорог нет, ракет нет
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 09:01

  otg написав:
  Zebra написав:Плюсую.
Вместо дорог надо было строить ракеты.
Если б все были вангами как Вы, то строили б. Кстати вы б громче всех кричали что дорог нет :)

Яка н***й Ванга? Війська мордор рік збирав. Розвідки західні криком кричали про напад - шо робили? Розміновували перешийок. А по Криму - 15 років це назавжди. В сумі мине 23, зміна покоління. Хоч навальний хоч каспаров прийдуть до влади, хоч які зміни там не відбудуться
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:В результате боевых действий, многие из этих дорог тупо расхерачены.
Получается - деньги потрачены, дорог нет, ракет нет

отчасти они отиграли свою роль.
по ним шли колони, как на параде с запасом топлива в один конец.
лукаш до последнего бредил идеей перезать Варшавку и Киев-Чоп , но так и не собрался - в страхе потерять свою армию, родом из сССр , потерять навсегда - ибо расеи лукашу дать уже нечего.
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