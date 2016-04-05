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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 592593594595>
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 08:55

  Hotab написав:otg , непостройка ракет - это грандиозная ошибка . Даже не спорьте. И это было понятно все эти 3 года. Если были деньги "или или", то только ракеты. Но нам же лили в уши, что там все хорошо, ракеты тоже строят. Где наши Нептуны, которые должны были грохнуть тот десяток кораблей в Черноморской луже на визуальной видимости из берега. Где Громы?
Где хранилища гсм под землею под 3 метрами бетона. Где склады вооружения под той же толщиной бетона.

там была 5я колонна в укроборонпроме, которая саботировала производство и внедрение, с ней разбираются, но время упущено... :(
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 09:00

В результате боевых действий, многие из этих дорог тупо расхерачены.
Получается - деньги потрачены, дорог нет, ракет нет
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:В результате боевых действий, многие из этих дорог тупо расхерачены.
Получается - деньги потрачены, дорог нет, ракет нет

отчасти они отиграли свою роль.
по ним шли колони, как на параде с запасом топлива в один конец.
лукаш до последнего бредил идеей перезать Варшавку и Киев-Чоп , но так и не собрался - в страхе потерять свою армию, родом из сССр , потерять навсегда - ибо расеи лукашу дать уже нечего.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 09:50

  GALeon написав:Щось про воду для Криму мовчать. Чи на 15 років вода буде йти?

https://m.youtube.com/watch?v=UHEJ0sQqUQc
на данный момент такая детализация неактуальна. Если вы заметили, о статусе херсонской области пока ни слова.
Значит, этот вопрос будет решен военным путем.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Одним из очевидных следствий войны является эффект расчеловечивания – снижения болевого порога нации, при котором жестокость и насилие, при других обстоятельствах вызывавшие бы отторжение и осуждение, теперь вызывают безразличие и даже восторг. Такое состояние народной совести не уникально, и мы наблюдали его не раз в прошлом веке в разных странах Европы и не только, однако успели отвыкнуть. Бывало и хуже, и у нас, и у других, но от этого не легче. Проблема есть.
Сейчас расчеловечивание очень мощно зашло, от некоторых интервью с матерями погибших солдат прямо таки оторопь берет. Про эмпатию к украинцам вообще лучше не вспоминать. Отключена напрочь, ушла на фронт и забыла вернуться. Но, если вдуматься, то война здесь и ни при чем. Справедливости ради надо признать, что случилось это все не вчера и не вдруг. Война стала лишь триггером для процесса, который шел непрерывно в течение трех десятилетий.
Культ насилия, право силы и сильного бить слабого, насиловать слабого и отнимать у слабого имущество, бессилие права и апатичный цинизм безучастия к тому, что происходит не лично со тобой – вот что подготовило сегодняшнюю военную эйфорию русских масс. Русские люди не жалеют других в первую очередь потому, что не жалеют самих себя. Эту жалость к себе они потеряли, пройдя через хаос 90-х, через грабительскую чубайсовскую приватизацию и еще более грабительскую сечинскую национализацию, через бессудные аресты, рейдерство, всевластие полицейского сапога. Все это - не потустороннее, не внешнее, оно вшито в тему этой войны, оно есть суть этой войны.
Путь к обратному превращению русского зомби в человека – это дорога сложного покаяния и поиска себя. Русским надо полюбить вовсе не украинцев, а себя - им надо научиться относиться к самим себе как к людям, и тогда только они начнут ощущать чужую боль. Это невозможно, пока, как писал Кончаловский когда-то давно, нация не окажется перед зеркалом, не увидит себя в нем и не ужаснется. До этого. очевидно, еще далеко, и это не произойдет само собой. Кто-то должен будет поставить зеркало на то место в красном углу, где сейчас стоит телевизор.

https://t.me/v_pastukhov/87

Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 бер, 2022 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:02

С 2019 оборонный бюджет тупо не осваивался, и этот факт широко освещался. Достаточно читать открытые источники
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:05

  Hotab написав:Но нам же лили в уши, что там все хорошо, ракеты тоже строят.

Это самообман
На самом деле все адекватные источники отмечали, что с 2019 года освоение оборонного бюджета явно саботировалось.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:23

  juristkostya написав:
  Hotab написав:Но нам же лили в уши, что там все хорошо, ракеты тоже строят.

Это самообман
На самом деле все адекватные источники отмечали, что с 2019 года освоение оборонного бюджета явно саботировалось.

Я помню. Хотелось бы увидеть довоенного активиста зелёной команды , который на "политветке" рассказывал , что у нас хорошо все с ракетной программой. И в каждом, кто в этом сомневался, видел дух "шоколадного Пети". Забыл его имя, но по описанию он один такой.

С другой стороны, мне кажется, что если бы ракетная программа у нас шла живее и успешнее, то фюрер ещё раньше напал бы. Подобные полчища были у наших границ и годом-два ранее. Но тогда он не решился, видимо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:25

  Hotab написав:С другой стороны, мне кажется,

Да, такое могло быть. Но и отсутствие ВПК нас не спасло :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:
Даже Швец не выдержал ....

Переговоры — это своя, отдельная тема и там одержан сегодня серьёзный успех — по всем линиям консультирования Украина улучшила свою довоенную позицию.
..... мы улучшили нашу позицию по всем параметрам, какой она была даже не на сегодняшний день, а на 23 февраля.
Например, 23 февраля мы были нейтральным государством без гарантий. А теперь с гарантиями...


По моему результаты переговоров сравнивать надо не с 23.02, а с вариантом существования Украины после выполнения минских соглашений( другими словами капитуляции по ним).
Damien
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