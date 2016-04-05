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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 бер, 2022 10:47
pesikot написав:
В результате боевых действий, многие из этих дорог тупо расхерачены.
Получается - деньги потрачены, дорог нет, ракет нет
Производство одного современного ракетного комплекса типа Нептун или Пацирь обходится примерно в 30 лямов не гривен.Точной сметы вам не покажет никто.Собственники заводов,которые рекламировали возможность производства этого типа вооружения скомпроментировали себя в различных коррупционных схемах.Также вспомните производство порошенковских монометов,которые разрывало при стрельбе. Поэтому возможно и строили дороги вместо ракет.Там хоть можно контролировать затраты и виден результат.И таки да, старым дорогам реально пришёл конец.В 2019 году из Полтавы до Одессы можно было проехать только через Киев.
Но никто не спорит с тем ,что в феврале 22 года ракеты были нужнее.Задним числом туту все нострадамусы
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heineken
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Додано: Сер 30 бер, 2022 11:03
Hotab написав:otg
, непостройка ракет - это грандиозная ошибка . Даже не спорьте. И это было понятно все эти 3 года. Если были деньги "или или", то только ракеты. Но нам же лили в уши, что там все хорошо, ракеты тоже строят. Где наши Нептуны, которые должны были грохнуть тот десяток кораблей в Черноморской луже на визуальной видимости из берега. Где Громы?
Где хранилища гсм под землею под 3 метрами бетона. Где склады вооружения под той же толщиной бетона.
Знал бы прикуп жил бы в Сочи.
Никто на 100% не знал что такое случиться.
Дороги это зерно которое зерновозами свозиться от всей Украины в одеский порт, это сообщение заводов з Западом. Вы не заметили сколько заводиков которые крутят кабели для автопрома Европы открыли на Западной и Центральной Украине.
Без дорог всего этого бы не было в таком масштабе.
Да и сейчас помогает перебрасывать войска и гуманитарку оперативно. А если бы не дороги а ямы кругом ?
Все конечно надо очень срочно и на вчера. Но огульно критиковать я бы тоже не стал.
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Хомякоид
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Додано: Сер 30 бер, 2022 11:08
Хомякоид написав:
Без дорог всего этого бы не было в таком масштабе.
Да и сейчас помогает пеербрасывать войска и гуманитарку оперативно. А если бы не дороги а ямы кругом
Я конечно не Ванга, и не подумайте, что задним числом умный такой, но я бы в это время на левом берегу дороги не делал вообще ближайшие 5 лет. До прояснения состояния войны с фашистами.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 30 бер, 2022 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 11:10
heineken написав: pesikot написав:
В результате боевых действий, многие из этих дорог тупо расхерачены.
Получается - деньги потрачены, дорог нет, ракет нет
Но никто не спорит с тем ,что в феврале 22 года ракеты были нужнее.Задним числом туту все нострадамусы
Да не надо быть нострадамусом, чтобы понять, что если оборонный заказ не выполняется даже в запланированных объемах - то буде жопа рано или поздно.
Я сам многократно писал на полит.ветке, что оборонный заказ не выполняется
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pesikot
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Додано: Сер 30 бер, 2022 11:13
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