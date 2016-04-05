Додано: Сер 30 бер, 2022 11:03

Hotab написав: otg , непостройка ракет - это грандиозная ошибка . Даже не спорьте. И это было понятно все эти 3 года. Если были деньги "или или", то только ракеты. Но нам же лили в уши, что там все хорошо, ракеты тоже строят. Где наши Нептуны, которые должны были грохнуть тот десяток кораблей в Черноморской луже на визуальной видимости из берега. Где Громы?

Где хранилища гсм под землею под 3 метрами бетона. Где склады вооружения под той же толщиной бетона. , непостройка ракет - это грандиозная ошибка . Даже не спорьте. И это было понятно все эти 3 года. Если были деньги "или или", то только ракеты. Но нам же лили в уши, что там все хорошо, ракеты тоже строят. Где наши Нептуны, которые должны были грохнуть тот десяток кораблей в Черноморской луже на визуальной видимости из берега. Где Громы?Где хранилища гсм под землею под 3 метрами бетона. Где склады вооружения под той же толщиной бетона.

Знал бы прикуп жил бы в Сочи.Никто на 100% не знал что такое случиться.Дороги это зерно которое зерновозами свозиться от всей Украины в одеский порт, это сообщение заводов з Западом. Вы не заметили сколько заводиков которые крутят кабели для автопрома Европы открыли на Западной и Центральной Украине.Без дорог всего этого бы не было в таком масштабе.Да и сейчас помогает перебрасывать войска и гуманитарку оперативно. А если бы не дороги а ямы кругом ?Все конечно надо очень срочно и на вчера. Но огульно критиковать я бы тоже не стал.