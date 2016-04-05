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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 бер, 2022 11:03
Hotab написав:otg
, непостройка ракет - это грандиозная ошибка . Даже не спорьте. И это было понятно все эти 3 года. Если были деньги "или или", то только ракеты. Но нам же лили в уши, что там все хорошо, ракеты тоже строят. Где наши Нептуны, которые должны были грохнуть тот десяток кораблей в Черноморской луже на визуальной видимости из берега. Где Громы?
Где хранилища гсм под землею под 3 метрами бетона. Где склады вооружения под той же толщиной бетона.
Знал бы прикуп жил бы в Сочи.
Никто на 100% не знал что такое случиться.
Дороги это зерно которое зерновозами свозиться от всей Украины в одеский порт, это сообщение заводов з Западом. Вы не заметили сколько заводиков которые крутят кабели для автопрома Европы открыли на Западной и Центральной Украине.
Без дорог всего этого бы не было в таком масштабе.
Да и сейчас помогает перебрасывать войска и гуманитарку оперативно. А если бы не дороги а ямы кругом ?
Все конечно надо очень срочно и на вчера. Но огульно критиковать я бы тоже не стал.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 11:08
Хомякоид написав:
Без дорог всего этого бы не было в таком масштабе.
Да и сейчас помогает пеербрасывать войска и гуманитарку оперативно. А если бы не дороги а ямы кругом
Я конечно не Ванга, и не подумайте, что задним числом умный такой, но я бы в это время на левом берегу дороги не делал вообще ближайшие 5 лет. До прояснения состояния войны с фашистами.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 30 бер, 2022 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 11:10
heineken написав: pesikot написав:
В результате боевых действий, многие из этих дорог тупо расхерачены.
Получается - деньги потрачены, дорог нет, ракет нет
Но никто не спорит с тем ,что в феврале 22 года ракеты были нужнее.Задним числом туту все нострадамусы
Да не надо быть нострадамусом, чтобы понять, что если оборонный заказ не выполняется даже в запланированных объемах - то буде жопа рано или поздно.
Я сам многократно писал на полит.ветке, что оборонный заказ не выполняется
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Додано: Сер 30 бер, 2022 11:13
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Додано: Сер 30 бер, 2022 11:41
flyman написав: Hotab написав: flyman написав:
Тре ворога бити в слабке місце.
Щоб бити "в слабке місце", треба щоб ракет било стільки, що по пріоритетним вже вдарили, можно ще і по РБ (щоб знали). Але коли ракети всі пораховані, то б'ють не туди, де Лука може з помсти дать команду "фас".
Він команду дасть в той момент, коли побачить що це можна зробити і не буде отвєтки.
Який "фас"? Це йому звідси буде: "фу", "брись".
А якщо получить по мордасам, то взагалі залізе під лавку.
Флай, в тебе пройшов перший страх, і світу був явлен великий стратег військової справи? )))
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Додано: Сер 30 бер, 2022 11:44
В кого яка думка, якщо б не було б обмеження на кордоні для чоловіків 18-60, скільки б народу поїхало?
моє імхо тис 200...і це взагалі не цифра через яку треба так "зверствовати"...
оно, ті кого спімали за хабар на кордоні, десь 1-2 тис чоловіків - що краще, що вони тепер будуть баланду їсти за рахунок всіх інших, а не просто собі люди б поїхали?
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Додано: Сер 30 бер, 2022 11:50
change_pm написав:
кого яка думка, якщо б не було б обмеження на кордоні для чоловіків 18-60, скільки б народу поїхало?
моє імхо тис 200...і це взагалі не цифра через яку треба так "зверствовати"...
власть недооценила свой народ.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 11:55
change_pm написав: flyman написав: Hotab написав:
Щоб бити "в слабке місце", треба щоб ракет било стільки, що по пріоритетним вже вдарили, можно ще і по РБ (щоб знали). Але коли ракети всі пораховані, то б'ють не туди, де Лука може з помсти дать команду "фас".
Він команду дасть в той момент, коли побачить що це можна зробити і не буде отвєтки.
Який "фас"? Це йому звідси буде: "фу", "брись".
А якщо получить по мордасам, то взагалі залізе під лавку.
Флай, в тебе пройшов перший страх, і світу був явлен великий стратег військової справи? )))
Я вже писав, що в перші дні ще коли було мало ушкоджень інфраструктури можна було схилятися на мир.
Зараз "згорів сарай, гори і хата". Війна на виживання, що України, що РФ. Нічиї тут нема. Це як фінал у футболі.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 12:06
flyman
Ложь, людей бесплатно возили поездами, бесплатно размещали в школах и садиках, бесплатно кормили, из Ирпеня/Бучи бесплатно эвакуировали автобусами под пулями. Беженцам выдают денежную помощь. Отменили акцизы на топливо и растаможку. Власть делает очень много для людей, чтоб столько раньше делали я за свою жизнь не помню.
Есть недочёты, которые надеюсь устранят. Валютные ограничения можно ослабить. Вод. права выдавать. Мои остались на оккупированной территории, получить дубликат не могу - не положено. Я бы мог медиков или раненых возить.
Почитайте про отношение Сталина к своему народу в 1941-1945.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 30 бер, 2022 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 12:23
Права можно в Дии подтянуть и ездить.
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