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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 бер, 2022 12:27
ulanusa1 написав:
Права можно в Дии подтянуть и ездить
было бы супер, но мои права получены в 2000г и в дие не подтягиваются.
📷Відзавтра представникам медіа дозволять відвідати Ірпінь
«Оскільки ми почали отримувати десятки заявок від журналістів із проханням заїхати в Ірпінь, від завтра ми дозволяємо представникам медіа відвідати наше місто. Для цього потрібно попередньо акредитуватися за номером +380 68 043 7205 та узгодити час. Задля безпеки знімальні групи будуть супроводжувати наші волонтери!», - написав на своїй сторінці у соцмережі Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 12:31
change_pm написав:
В кого яка думка, якщо б не було б обмеження на кордоні для чоловіків 18-60, скільки б народу поїхало?
моє імхо тис 200...і це взагалі не цифра через яку треба так "зверствовати"...
Чоловіків, може, й так, але якщо брати біженців взагалі - виїхало б набагато більше, імхо, не менше півмільона. Багато людей не виїжджає, не бажаючи розлучатися з "невиїздними" родичами (ми у тому числі).
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