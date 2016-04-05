«Оскільки ми почали отримувати десятки заявок від журналістів із проханням заїхати в Ірпінь, від завтра ми дозволяємо представникам медіа відвідати наше місто. Для цього потрібно попередньо акредитуватися за номером +380 68 043 7205 та узгодити час. Задля безпеки знімальні групи будуть супроводжувати наші волонтери!», - написав на своїй сторінці у соцмережі Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.
change_pm написав:В кого яка думка, якщо б не було б обмеження на кордоні для чоловіків 18-60, скільки б народу поїхало? моє імхо тис 200...і це взагалі не цифра через яку треба так "зверствовати"...
Чоловіків, може, й так, але якщо брати біженців взагалі - виїхало б набагато більше, імхо, не менше півмільона. Багато людей не виїжджає, не бажаючи розлучатися з "невиїздними" родичами (ми у тому числі).
Местные жители из Яхновки, которое в Черниговской области, сообщают, что со стороны Киева отступает рашистская техника в количестве 272 единицы. Оккупанты проезжая на скорости обстреливают дома и жителей. Суки. Даже отступить по человечески не могут. Этим мразям лишь бы что-то разрушить. https://t.me/BerezaJuice/12513