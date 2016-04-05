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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 бер, 2022 12:27
ulanusa1 написав:
Права можно в Дии подтянуть и ездить
было бы супер, но мои права получены в 2000г и в дие не подтягиваются.
📷Відзавтра представникам медіа дозволять відвідати Ірпінь
«Оскільки ми почали отримувати десятки заявок від журналістів із проханням заїхати в Ірпінь, від завтра ми дозволяємо представникам медіа відвідати наше місто. Для цього потрібно попередньо акредитуватися за номером +380 68 043 7205 та узгодити час. Задля безпеки знімальні групи будуть супроводжувати наші волонтери!», - написав на своїй сторінці у соцмережі Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 12:31
change_pm написав:
В кого яка думка, якщо б не було б обмеження на кордоні для чоловіків 18-60, скільки б народу поїхало?
моє імхо тис 200...і це взагалі не цифра через яку треба так "зверствовати"...
Чоловіків, може, й так, але якщо брати біженців взагалі - виїхало б набагато більше, імхо, не менше півмільона. Багато людей не виїжджає, не бажаючи розлучатися з "невиїздними" родичами (ми у тому числі).
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Додано: Сер 30 бер, 2022 15:25
Hotab написав:otg
, непостройка ракет - это грандиозная ошибка . Даже не спорьте. И это было понятно все эти 3 года. Если были деньги "или или", то только ракеты. Но нам же лили в уши, что там все хорошо, ракеты тоже строят. Где наши Нептуны, которые должны были грохнуть тот десяток кораблей в Черноморской луже на визуальной видимости из берега. Где Громы?
Где хранилища гсм под землею под 3 метрами бетона. Где склады вооружения под той же толщиной бетона.
А Вы хоть представляете какие это деньги? В войну никто не верил до конца. Уверен и Вы не верили. Хорошо махать руками после боя. Что бы клепать высокотехнологичное оружие нужны огромные деньги, мощная экономика. Ничего этого у нас нет. А дороги тоже нужны.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 15:26
pesikot написав:
Получается - деньги потрачены, дорог нет, ракет нет
А чего Вы счас это рассказываете? Надо было год назад. Типа не стройте дороги, мы хотим ездить по разбитым.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 15:27
Польские коллеги жалуются.
Собрали фуру гуманитарки и отправили в Украину. На нашей границе с них тут же потребовали смазать лапу. Развернулись с матами и разгрузились до границы. Говорят, ну его нах собирать гуманитарку еще раз.
Ничерта не меняется. Пилорама просто захлебывается от восторга.
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antey1969
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Додано: Сер 30 бер, 2022 15:34
antey1969 написав:
Польские коллеги жалуются.
Собрали фуру гуманитарки и отправили в Украину. На нашей границе с них тут же потребовали смазать лапу. Развернулись с матами и разгрузились до границы. Говорят, ну его нах собирать гуманитарку еще раз.
Ничерта не меняется. Пилорама просто захлебывается от восторга.
Нужно полностью открыть границу для товаров. Все поборы резко прекратятся. Проверять только оружие и наркотики.
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otg
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Додано: Сер 30 бер, 2022 15:43
otg написав: pesikot написав:
Получается - деньги потрачены, дорог нет, ракет нет
А чего Вы счас это рассказываете? Надо было год назад. Типа не стройте дороги, мы хотим ездить по разбитым.
Так я и рассказывал, что на дороги тратят овердохрена. А на оборонный заказ - ни хрена не тратят
Но зелебобики, вроде тебя, только отмахивались от "порохоботов", мол, сами разберемся
Разобрались ? Умочки.
И отремонтированные дороги расхреначены, и ракет нет, и денег нет
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pesikot
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Додано: Сер 30 бер, 2022 15:46
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 30 бер, 2022 15:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 16:03
otg написав:
Вы хоть представляете какие это деньги
Из нескольких ярдов долларов на дороги (только в 2020 году было потрачено 120 млрд грн на велыке будивныцтво) можно было 1 ярд дол на ракеты дать.
otg написав:
Уверен и Вы не верили.
Я бы сильнее не верил, если бы у нас были дальнебойные ракеты гром-2 "об землю", и нептуны "об корабль".
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Hotab
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Додано: Сер 30 бер, 2022 16:13
otg написав: Hotab написав:otg
, непостройка ракет - это грандиозная ошибка . Даже не спорьте. И это было понятно все эти 3 года. Если были деньги "или или", то только ракеты. Но нам же лили в уши, что там все хорошо, ракеты тоже строят. Где наши Нептуны, которые должны были грохнуть тот десяток кораблей в Черноморской луже на визуальной видимости из берега. Где Громы?
Где хранилища гсм под землею под 3 метрами бетона. Где склады вооружения под той же толщиной бетона.
А Вы хоть представляете какие это деньги?
В войну никто не верил до конца.
Какие такие деньги? Не те ли это миллиарды, что курсируют по схемам через таможню? А может те, которые выводятся в офшоры? Или те, за которые элитные яхты-виллы-самолеты приобретаются? Может надо просто перестать красть или наконец сделать так, чтоб неповадно было на всех уровнях?
Верю-не верю в войну - чушь. Надейся на лучшее, но будь готов к худшему.
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