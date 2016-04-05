— Глупость или предательство. Возможно, и то, и другое. Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое — перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до (ВОЙНЫ – ред.) его разминировали какого-то хера. Дальше — погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт (Войны – ред.), дать сигнал и отойти, отодвинуться и так далее. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система — она проектировалась в Советском Союзе Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Сама структура — как бы форма канала — не предусматривает его пересечения никаким видом транспорта. В любом случае, это утруднение движения. То есть логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются, и наша артиллерия (бьет – ред.). Потом третья линия обороны — это уже сама речка Днепр. До последнего держится Днепр, мост Антоновский. Если что, он взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нет, мы только охраняем линию воды. Хер его кто перейдет, тот Днепр. И последняя линия обороны — Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, там выселяются люди, и держится каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводится сутки. Вот эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось, — пояснил Андрей Гордеев.
А теперь отбить Юг будет стоить тысячи жизней наших воинов.
— Глупость или предательство. Возможно, и то, и другое. Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое — перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до (ВОЙНЫ – ред.) его разминировали какого-то хера. Дальше — погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт (Войны – ред.), дать сигнал и отойти, отодвинуться и так далее. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система — она проектировалась в Советском Союзе Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Сама структура — как бы форма канала — не предусматривает его пересечения никаким видом транспорта. В любом случае, это утруднение движения. То есть логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются, и наша артиллерия (бьет – ред.). Потом третья линия обороны — это уже сама речка Днепр. До последнего держится Днепр, мост Антоновский. Если что, он взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нет, мы только охраняем линию воды. Хер его кто перейдет, тот Днепр. И последняя линия обороны — Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, там выселяются люди, и держится каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводится сутки. Вот эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось, — пояснил Андрей Гордеев.
А теперь отбить Юг будет стоить тысячи жизней наших воинов.
Пусть читает первые страницы этой ветки. Там целая плеяда спецов убедительно доказала, как классно и дальновидно было не иметь линии обороны на Перекопе
Т.е. армию которую получил Порох в 2014 и передал в 2019 Зеленскому разницы вы не заметили?!)) и вы претендуете, что бы к вашим словам после этого относились адекватно!?
или это, Вы не прокомментировали, но это же ФАКТ: "Зеленский и 73% одарённых на голубом глазу на стадионе "эта война продолжается только из-за того что выгодна Порошенко", он на ней дико наживается и только из-за него она идёт.... ну что такого не было?!?! и 73% в едином порыве - ДАААААА!!! Нужно просто посмотреть в глаза путену, перестать стрелять, остановиться где-то по середине - ну это же ФАКТ! этот бред нёс будущий президент и в визгах восторга поддерживался одарённым населением. Те кто, как бы взывал к разуму и говорил, что война идёт потому что у нас нет выбора и кацапстан просто на нас напал и договориться мы можем только когда исчезнем или примем рабские условия существования. В ответ что?! порохоботы и т.д. и что теперь!?! мордой в собстенное дерьмо 73%..."
Сливаетесь, потому что нечего сказать по сути и вы не правы, а признать этого не в состоянии.