— Глупость или предательство. Возможно, и то, и другое. Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое — перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до (ВОЙНЫ – ред.) его разминировали какого-то хера. Дальше — погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт (Войны – ред.), дать сигнал и отойти, отодвинуться и так далее. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система — она проектировалась в Советском Союзе Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Сама структура — как бы форма канала — не предусматривает его пересечения никаким видом транспорта. В любом случае, это утруднение движения. То есть логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются, и наша артиллерия (бьет – ред.). Потом третья линия обороны — это уже сама речка Днепр. До последнего держится Днепр, мост Антоновский. Если что, он взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нет, мы только охраняем линию воды. Хер его кто перейдет, тот Днепр. И последняя линия обороны — Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, там выселяются люди, и держится каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводится сутки. Вот эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось, — пояснил Андрей Гордеев.
А теперь отбить Юг будет стоить тысячи жизней наших воинов.
— Глупость или предательство. Возможно, и то, и другое. Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое — перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до (ВОЙНЫ – ред.) его разминировали какого-то хера. Дальше — погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт (Войны – ред.), дать сигнал и отойти, отодвинуться и так далее. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система — она проектировалась в Советском Союзе Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Сама структура — как бы форма канала — не предусматривает его пересечения никаким видом транспорта. В любом случае, это утруднение движения. То есть логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются, и наша артиллерия (бьет – ред.). Потом третья линия обороны — это уже сама речка Днепр. До последнего держится Днепр, мост Антоновский. Если что, он взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нет, мы только охраняем линию воды. Хер его кто перейдет, тот Днепр. И последняя линия обороны — Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, там выселяются люди, и держится каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводится сутки. Вот эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось, — пояснил Андрей Гордеев.
А теперь отбить Юг будет стоить тысячи жизней наших воинов.
Пусть читает первые страницы этой ветки. Там целая плеяда спецов убедительно доказала, как классно и дальновидно было не иметь линии обороны на Перекопе
Т.е. армию которую получил Порох в 2014 и передал в 2019 Зеленскому разницы вы не заметили?!)) и вы претендуете, что бы к вашим словам после этого относились адекватно!?
или это, Вы не прокомментировали, но это же ФАКТ: "Зеленский и 73% одарённых на голубом глазу на стадионе "эта война продолжается только из-за того что выгодна Порошенко", он на ней дико наживается и только из-за него она идёт.... ну что такого не было?!?! и 73% в едином порыве - ДАААААА!!! Нужно просто посмотреть в глаза путену, перестать стрелять, остановиться где-то по середине - ну это же ФАКТ! этот бред нёс будущий президент и в визгах восторга поддерживался одарённым населением. Те кто, как бы взывал к разуму и говорил, что война идёт потому что у нас нет выбора и кацапстан просто на нас напал и договориться мы можем только когда исчезнем или примем рабские условия существования. В ответ что?! порохоботы и т.д. и что теперь!?! мордой в собстенное дерьмо 73%..."
Сливаетесь, потому что нечего сказать по сути и вы не правы, а признать этого не в состоянии.
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете использования символов «Z», «V», «O» в качестве поддержки военного вторжения рф. Об этом сообщает Відкритий. В пояснительной записке сказано, военная техника оккупантов на территории Украины была обозначена буквами «Z», «V», «O». С 3-го марта аккаунты российского министерства обороны в соцсетях начали использовать стилизации и графические интерпретации букв «Z» и «V» в коммуникациях относительно агрессии россии против Украины. А впоследствии эта символика стала распространяться в пропагандистских материалах, митингах и других публичных мероприятиях и продуктах в поддержку войны на территории нашей страны. «Уже сейчас мир воспринимает букву «Z» как «свастику XXI века» – символ поддержки путинского режима и полномасштабного вторжения россии на территорию Украины», – написали авторы законопроекта.
Если Расея догадается использовать на своей технике еще и букву «A», то нам придется запретить сайт полка АЗОВ azov.org.ua и любые упоминания о нём из англоязычной прессы ))
Среда 30.03.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 16741 свинорыл. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, сегодня на пятницу 25 марта это 4862 дохлый. 16741+4862=21603 - норм
edvardd написав:Среда 30.03.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 16741 свинорыл. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, сегодня на пятницу 25 марта это 4862 дохлый. 16741+4862=21603 - норм
За последние сутки цифра впечатлила 775 жмуров.
У меня кто то спрашивал где сейчас орки, вот буквально минуту назад пришла инфа от мэра
❗️До Ірпеня не можна буде повернутися щонайменше місяць – мер
Пряма мова: "Хочу звернутися до наших містян. Не повертаємося поки в місто, це небезпечно. Я скажу, коли повернутися. Але в найближчий місяць точно повертатися не можна. Дайте нам час впоратися з ворогом. Не буває вільного Ірпеня без вільної Бучі, Ворзеля та Гостомеля. Бо звідти йдуть на нас обстріли. Коли ми звільнимо ці міста, нам буде легше працювати над відновленням нашого міста".
Мер попередив, що в місті діє суворий пропускний режим, і він не пускатиме туди мешканців, щоб не наражати їх на небезпеку. Коли в місті стане безпечно, міська влада має ще відновити критичну інфраструктуру.
Маркушин повідомив, що Ірпінь на 100% перебуває під контролем українських військових, але постійно зазнає обстрілів.
Мер уточнив, що російські війська обстрілюють все місто, але особливо частину району Синергії, Стоянки, Романівки і СМУ. "Що було зрозуміло: район з напрямку Ворзеля, район з напрямку Житомирської траси, романівський напрямок і напрямок з Гостомеля. Бо та територія окупована тимчасово російськими військами", - пояснив він.
Мер також повідомив, що російськими окупантами були частково заміновані парки міста, але їх уже розміновано. Тепер українські фахівці перевіряють ліси поблизу.
За словами Маркушина, в Ірпені лишається близько 3,5 тисяч мешканців. Але їх може бути більше, оскільки зараз перевіряються підвали на території, що була захоплена російськими військами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 бер, 2022 17:29, всього редагувалось 1 раз.
«Z», «V», «O» в качестве поддержки военного вторжения рф. Об этом сообщает Відкритий.
злые языки говорят, что Пуйло намеренно использовал на технике инициалы нашего Президента, чтобы запугать его лично. Свечку не держал, просто слышал такое мнение.
Странно вообще, что вместо кириллицы рашисты использовали латинские литеры из языка стран ненавистного им НАТО. Думаю, они сперва хотели нарисовать на своих танках буквы О, Ж, П и А, но не смогли из них составить слово "ПОБЕДА" ))