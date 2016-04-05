otgТ.е. армию которую получил Порох в 2014 и передал в 2019 Зеленскому разницы вы не заметили?!)) и вы претендуете, что бы к вашим словам после этого относились адекватно!?или это, Вы не прокомментировали, но это же ФАКТ:"Зеленский и 73% одарённых на голубом глазу на стадионе "эта война продолжается только из-за того что выгодна Порошенко", он на ней дико наживается и только из-за него она идёт.... ну что такого не было?!?! и 73% в едином порыве - ДАААААА!!!Нужно просто посмотреть в глаза путену, перестать стрелять, остановиться где-то по середине - ну это же ФАКТ! этот бред нёс будущий президент и в визгах восторга поддерживался одарённым населением. Те кто, как бы взывал к разуму и говорил, что война идёт потому что у нас нет выбора и кацапстан просто на нас напал и договориться мы можем только когда исчезнем или примем рабские условия существования. В ответ что?! порохоботы и т.д. и что теперь!?! мордой в собстенное дерьмо 73%..."Сливаетесь, потому что нечего сказать по сути и вы не правы, а признать этого не в состоянии.