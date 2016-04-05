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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 595596597598
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:34

  Schmit написав:Глупость или предательство, - экс-глава Херсонской ОГА рассказал, как сдали город оккупантам
— Глупость или предательство. Возможно, и то, и другое. Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое — перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до (ВОЙНЫ – ред.) его разминировали какого-то хера. Дальше — погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт (Войны – ред.), дать сигнал и отойти, отодвинуться и так далее. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система — она проектировалась в Советском Союзе Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Сама структура — как бы форма канала — не предусматривает его пересечения никаким видом транспорта. В любом случае, это утруднение движения. То есть логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются, и наша артиллерия (бьет – ред.). Потом третья линия обороны — это уже сама речка Днепр. До последнего держится Днепр, мост Антоновский. Если что, он взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нет, мы только охраняем линию воды. Хер его кто перейдет, тот Днепр. И последняя линия обороны — Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, там выселяются люди, и держится каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводится сутки. Вот эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось, — пояснил Андрей Гордеев.

А теперь отбить Юг будет стоить тысячи жизней наших воинов.

Той, хто віддав наказ розмінувати за тиждень до війни і є - шпійон...

Хто той герой?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:38

  Dobrofey написав:
  vitaliian написав:
«Z», «V», «O» в качестве поддержки военного вторжения рф. Об этом сообщает Відкритий.
злые языки говорят, что Пуйло намеренно использовал на технике инициалы нашего Президента, чтобы запугать его лично. Свечку не держал, просто слышал такое мнение.

Странно вообще, что вместо кириллицы рашисты использовали латинские литеры из языка стран ненавистного им НАТО.
Думаю, они сперва хотели нарисовать на своих танках буквы О, Ж, П и А, но не смогли из них составить слово "ПОБЕДА" ))

эти буквы, от нашивок разных ссовцев времён войны, тупин на этой теме свихнулся, полно фоток в сети с этими буквами...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"В Госдуме осудили объявление Делягина в розыск Азербайджаном" :) Даешь второй фронт
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pirat-d написав:otg

Т.е. армию которую получил Порох в 2014 и передал в 2019 Зеленскому разницы вы не заметили?!)) и вы претендуете, что бы к вашим словам после этого относились адекватно!?

или это, Вы не прокомментировали, но это же ФАКТ:
"Зеленский и 73% одарённых на голубом глазу на стадионе "эта война продолжается только из-за того что выгодна Порошенко", он на ней дико наживается и только из-за него она идёт.... ну что такого не было?!?! и 73% в едином порыве - ДАААААА!!!
Нужно просто посмотреть в глаза путену, перестать стрелять, остановиться где-то по середине - ну это же ФАКТ! этот бред нёс будущий президент и в визгах восторга поддерживался одарённым населением. Те кто, как бы взывал к разуму и говорил, что война идёт потому что у нас нет выбора и кацапстан просто на нас напал и договориться мы можем только когда исчезнем или примем рабские условия существования. В ответ что?! порохоботы и т.д. и что теперь!?! мордой в собстенное дерьмо 73%..."

Сливаетесь, потому что нечего сказать по сути и вы не правы, а признать этого не в состоянии.

Шкода, що не можу за це поставити 100 плюсів, а зараз ми за ці рожеві поні поні платимо страшну ціну
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:16

Очень интересный анализ от Илларионова


Кто что думает?
vitaliian
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