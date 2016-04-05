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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 595596597598
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:38

  Dobrofey написав:
  vitaliian написав:
«Z», «V», «O» в качестве поддержки военного вторжения рф. Об этом сообщает Відкритий.
злые языки говорят, что Пуйло намеренно использовал на технике инициалы нашего Президента, чтобы запугать его лично. Свечку не держал, просто слышал такое мнение.

Странно вообще, что вместо кириллицы рашисты использовали латинские литеры из языка стран ненавистного им НАТО.
Думаю, они сперва хотели нарисовать на своих танках буквы О, Ж, П и А, но не смогли из них составить слово "ПОБЕДА" ))

эти буквы, от нашивок разных ссовцев времён войны, тупин на этой теме свихнулся, полно фоток в сети с этими буквами...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"В Госдуме осудили объявление Делягина в розыск Азербайджаном" :) Даешь второй фронт
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Очень интересный анализ от Илларионова


Кто что думает?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:26

  ulanusa1 написав:Права можно в Дии подтянуть и ездить.
если они нового образца
asin
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:36

  asin написав:
  ulanusa1 написав:Права можно в Дии подтянуть и ездить.
если они нового образца

Наразі навіть нові зразки не підтягуються, бо реєстри МВС закриті
iva64
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кіберполіція розробила Telegram чат-бот для блокування сервісів дезінформації

За допомогою боту можна заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які розповсюджують дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.

Користувачам чат-боту будуть направлені детальні інструкції щодо блокування кожного із сервісів.

Запрошуємо всіх активно брати участь у блокуванні диверсійних ресурсів.

Посилання на чат-бот
https://t.me/stopdrugsbot.
Сюди громадяни направляють виявлені ресурси для їх перевірки та подальшого блокування.


Посилання на Telegram-канал
https://t.me/stoprussiachannel.
Сюди будуть надсилатися диверсійні ресурси для блокування та детальні інструкції як це зробити.
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:56

Сводки с фронтов

edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Кто что думает?

Швец аргументированно называет И. сливным бачком, фейкометом и т.д. и т.п.
Каждый эксперт "сводит" общеизвестные факты по своему и подчиняет своей логике. А как оно на самом деле никто не знает. И не узнает еще десятки лет.
Востаннє редагувалось Hennady в Сер 30 бер, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 19:33

  edvardd написав:

Как минимум, не умно перебрасывать даже часть военных (а не половину, как предлагает автор видео) из Одессы на Донбасс. Вчера под границей Нико/Херсон бой длился шесть :!: часов. Орки зубами вцепились в Херсонскую землю, выбить их оттуда будет очень непросто.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 19:36

Генерал-майор Віктор Ніколюк
Командувач військ оперативного командування "Північ"
6 ч.
...
усіх «диванних» експертів, які розповідають, як треба воювати і на яких умовах здобувати перемогу, запрошуємо до лав війська або пропонуємо маршрут вслід за російським кораблем. Бо воювати більше 30 днів – це не у Фейсбуці пости писати.

https://www.facebook.com/viktornikoliyk
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  #<1 ... 595596597598
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