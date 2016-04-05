«Z», «V», «O» в качестве поддержки военного вторжения рф. Об этом сообщает Відкритий.
злые языки говорят, что Пуйло намеренно использовал на технике инициалы нашего Президента, чтобы запугать его лично. Свечку не держал, просто слышал такое мнение.
Странно вообще, что вместо кириллицы рашисты использовали латинские литеры из языка стран ненавистного им НАТО. Думаю, они сперва хотели нарисовать на своих танках буквы О, Ж, П и А, но не смогли из них составить слово "ПОБЕДА" ))
эти буквы, от нашивок разных ссовцев времён войны, тупин на этой теме свихнулся, полно фоток в сети с этими буквами...
Швец аргументированно называет И. сливным бачком, фейкометом и т.д. и т.п. Каждый эксперт "сводит" общеизвестные факты по своему и подчиняет своей логике. А как оно на самом деле никто не знает. И не узнает еще десятки лет.
Востаннє редагувалось Hennady в Сер 30 бер, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Как минимум, не умно перебрасывать даже часть военных (а не половину, как предлагает автор видео) из Одессы на Донбасс. Вчера под границей Нико/Херсон бой длился шесть часов. Орки зубами вцепились в Херсонскую землю, выбить их оттуда будет очень непросто.
Генерал-майор Віктор Ніколюк Командувач військ оперативного командування "Північ" 6 ч. ... усіх «диванних» експертів, які розповідають, як треба воювати і на яких умовах здобувати перемогу, запрошуємо до лав війська або пропонуємо маршрут вслід за російським кораблем. Бо воювати більше 30 днів – це не у Фейсбуці пости писати.