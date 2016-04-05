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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 596597598599
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Это вброс или все как всегда?!
https://aspi.com.ua/news/podii/zatrimal ... #gsc.tab=0
wadimk
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 20:49

  vitaliian написав:Кто что думает?

Выглядит хорошо продуманной версией. Я согласен с ним, что Путин не сумасшедший и преследует цели опираясь на силу войск. Сила и запасы и превосходство ещё есть на востоке и юге. Очень досадно, что Запад и Америка не предоставляет помощи в нужном количестве и качестве. Зачем США нужно было сливать Украину? С другой стороны санкции тоже бьют по экономикам стран США и Европы. Поэтому они все таки делают много. Есть 1 нюанс, что западное тяжолое вооружение мы не сможем использовать, так как обучение месяц + поставка месяц. Этого времени у нас нет. А старое советского типа в нормальном состоянии возможно не так много. Британия предоставит антибатарейные комплексы. Я не думаю, что США хотела свержения Зеленского, скорее всего смотрели на сколько много будут воровать вооружение, деньги и гумпомощь, и по мере принимать решения. То есть опасения закопать здесь миллиарды и выйти с поражением в политическом плане. Но пакт о не участвии США в действии. Что в замен дал Путин тогда? И о чем общался Абрамович с Байден ом?
К стати, где гумпомощь в Киеве? Тонны выгружают на границе, а тут нет. Хотел пенсионерам инвалидам помочь, порадовать импортным, а ее нет. Видел, что по ходу картоху продают, а не раздают.
Целы сутки арта гупает, надеюсь завтра орков полностью разорвет в Буче и Гостомеле.
r-tiger
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 20:55

  Hennady написав:
  vitaliian написав:Кто что думает?

Швец аргументированно называет И. сливным бачком, фейкометом и т.д. и т.п.
Каждый эксперт "сводит" общеизвестные факты по своему и подчиняет своей логике. А как оно на самом деле никто не знает. И не узнает еще десятки лет.

Илларионов всегда херню нес. Не пойму кто и зачем его слушает
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 21:15

  vitaliian написав:Кто что думает?

Я вот что думаю:
https://www.youtube.com/watch?v=Tz-9hUWgalI
"Иди работай, бродяга!" (1:05)
И это не про рыбалку...
wadimk
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 21:29

Я с интересом слушаю Илларионовна, у него свое мышление и факты. Эти факты можно принимать или нет. Но я помню хорошо как он рассказывал про захват Юга и многие тогда смеялись, а мне было не смешно. Так как десант действительно можно высаживать при поддержки авиации и выбора правильного места. Часто вопросы задавали военным и они рассказывали, что потом в Крыму на перешейке накроют и там будет пробка и всем войскам РФ капут. Рассказывали про тренировки и тактики. Но получилось по другому, это война, битва.
Вот одно из старых видео:
https://fb.watch/c4pLnR2GO_/
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 21:31

  r-tiger написав:Целы сутки арта гупает, надеюсь завтра орков полностью разорвет в Буче и Гостомеле
https://youtu.be/K0eKd6NaCi8
vitaliian
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