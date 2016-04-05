Додано: Сер 30 бер, 2022 20:49

vitaliian написав: Кто что думает? Кто что думает?

Выглядит хорошо продуманной версией. Я согласен с ним, что Путин не сумасшедший и преследует цели опираясь на силу войск. Сила и запасы и превосходство ещё есть на востоке и юге. Очень досадно, что Запад и Америка не предоставляет помощи в нужном количестве и качестве. Зачем США нужно было сливать Украину? С другой стороны санкции тоже бьют по экономикам стран США и Европы. Поэтому они все таки делают много. Есть 1 нюанс, что западное тяжолое вооружение мы не сможем использовать, так как обучение месяц + поставка месяц. Этого времени у нас нет. А старое советского типа в нормальном состоянии возможно не так много. Британия предоставит антибатарейные комплексы. Я не думаю, что США хотела свержения Зеленского, скорее всего смотрели на сколько много будут воровать вооружение, деньги и гумпомощь, и по мере принимать решения. То есть опасения закопать здесь миллиарды и выйти с поражением в политическом плане. Но пакт о не участвии США в действии. Что в замен дал Путин тогда? И о чем общался Абрамович с Байден ом?К стати, где гумпомощь в Киеве? Тонны выгружают на границе, а тут нет. Хотел пенсионерам инвалидам помочь, порадовать импортным, а ее нет. Видел, что по ходу картоху продают, а не раздают.Целы сутки арта гупает, надеюсь завтра орков полностью разорвет в Буче и Гостомеле.