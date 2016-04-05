Додано: Сер 30 бер, 2022 21:56

kotyk222 написав: Швець Швець

Швец послушал Илларионова и выдал в эфир почти то же самое только в профиль, разведка США не правильно все поняла... (про Украину). У Швеца доводы логичнее. Он чуть не проговорился но я услышал, большой плюс Зеленского что он не лезет в управление армией.Другой президент мог бы погеройствовать, ибо как же победа и без него. Но Зеле лАвров и так перепало достаточно. Даже героя Украины себе не присвоил.В чем ошибается Швец, нельзя преподнести русской быдломассе ордло в админграницах и коридор в Крым как большую победу. От пуйла хотят Киев и Львов. Дон уже не одно видео об этом записалТо есть набирает вокруг себя аудиторию диванных завоевателей, неспроста это.Можно почитать коменты в русских пабликах про переговоры, все разочарованы, 2я армия мира не смогла взять Киев, Пескову даже пришлось вмешаться, заявив что Сталинграды в планы не входилиА как же Мариуполь? Ну да ладно я и так ему не верил.Я лично вижу в этих противоречиях элемент внутриполитической борьбы, конечно Киев дону не нужен, нужно сместить конкурентов из силового блока, показать что Киев они просрали и пора их менять.Песков пытается объяснить не просрали, просто брать Киев не планировали. Угу я хорошо помню первую разбитую колону в Буче, вторую в гостомеле. Куда ж они ехали?! На базар за картошкой.В пользу этой версии говорит истерическая медиаактивность Дона и пропажа с экранов проигравшего больного Шойгу.Из всего вышесказанного, при таком накале страстей в РФ, армия нужнее там чем в Украине. Как бы 3я чеченская не началась. И чтобы она не началась пуйло идёт Украине на уступки, которые вызывают гнев его лохократа, что в глазах народа даёт Кадырову право предложить себя в качестве нового успешного лидера.Кадыров не та фигура которую народ готов выбрать президентом и без военного обострения его кандидатуру не продвинуть. План примерно такой, назначить его министром обороны, выиграть коридор в Крым или что то ещё и вот он новый герой нации, он же ее президент.