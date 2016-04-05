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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 597598599600601>
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 20:49

  vitaliian написав:Кто что думает?

Выглядит хорошо продуманной версией. Я согласен с ним, что Путин не сумасшедший и преследует цели опираясь на силу войск. Сила и запасы и превосходство ещё есть на востоке и юге. Очень досадно, что Запад и Америка не предоставляет помощи в нужном количестве и качестве. Зачем США нужно было сливать Украину? С другой стороны санкции тоже бьют по экономикам стран США и Европы. Поэтому они все таки делают много. Есть 1 нюанс, что западное тяжолое вооружение мы не сможем использовать, так как обучение месяц + поставка месяц. Этого времени у нас нет. А старое советского типа в нормальном состоянии возможно не так много. Британия предоставит антибатарейные комплексы. Я не думаю, что США хотела свержения Зеленского, скорее всего смотрели на сколько много будут воровать вооружение, деньги и гумпомощь, и по мере принимать решения. То есть опасения закопать здесь миллиарды и выйти с поражением в политическом плане. Но пакт о не участвии США в действии. Что в замен дал Путин тогда? И о чем общался Абрамович с Байден ом?
К стати, где гумпомощь в Киеве? Тонны выгружают на границе, а тут нет. Хотел пенсионерам инвалидам помочь, порадовать импортным, а ее нет. Видел, что по ходу картоху продают, а не раздают.
Целы сутки арта гупает, надеюсь завтра орков полностью разорвет в Буче и Гостомеле.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 20:55

  Hennady написав:
  vitaliian написав:Кто что думает?

Швец аргументированно называет И. сливным бачком, фейкометом и т.д. и т.п.
Каждый эксперт "сводит" общеизвестные факты по своему и подчиняет своей логике. А как оно на самом деле никто не знает. И не узнает еще десятки лет.

Илларионов всегда херню нес. Не пойму кто и зачем его слушает
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 21:15

  vitaliian написав:Кто что думает?

Я вот что думаю:
https://www.youtube.com/watch?v=Tz-9hUWgalI
"Иди работай, бродяга!" (1:05)
И это не про рыбалку...
wadimk
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 21:29

Я с интересом слушаю Илларионовна, у него свое мышление и факты. Эти факты можно принимать или нет. Но я помню хорошо как он рассказывал про захват Юга и многие тогда смеялись, а мне было не смешно. Так как десант действительно можно высаживать при поддержки авиации и выбора правильного места. Часто вопросы задавали военным и они рассказывали, что потом в Крыму на перешейке накроют и там будет пробка и всем войскам РФ капут. Рассказывали про тренировки и тактики. Но получилось по другому, это война, битва.
Вот одно из старых видео:
https://fb.watch/c4pLnR2GO_/
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 21:31

  r-tiger написав:Целы сутки арта гупает, надеюсь завтра орков полностью разорвет в Буче и Гостомеле
https://youtu.be/K0eKd6NaCi8
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 21:39

Супутникові знімки від @Maxar показують, що російські війська розбили табір в Україні на аеродромі Чаплинка в Херсонській області. До табору доставлено гелікоптери та транспортні засоби, вирито окопи..
https://liveuamap.com/uk/2022/30-march- ... ian-forces
fler
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 21:53

  Hennady написав:
  vitaliian написав:Кто что думает?

Швец аргументированно называет И. сливным бачком, фейкометом и т.д. и т.п.
Каждый эксперт "сводит" общеизвестные факты по своему и подчиняет своей логике. А как оно на самом деле никто не знает. И не узнает еще десятки лет.

Аксіома що москаль завжди бреше спрощує сприйняття будь якої інформації. На 100% не можна вірити нікому, хто родом звідти. Швець, Дуров, Іларіонов... Не важливо які цілі і яка за ким легенда.
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 21:56

  kotyk222 написав:Швець
https://youtu.be/CYSKEw3Vpd4
Швец послушал Илларионова и выдал в эфир почти то же самое только в профиль, разведка США не правильно все поняла... (про Украину). У Швеца доводы логичнее. Он чуть не проговорился но я услышал, большой плюс Зеленского что он не лезет в управление армией.
Другой президент мог бы погеройствовать, ибо как же победа и без него. Но Зеле лАвров и так перепало достаточно. Даже героя Украины себе не присвоил.

В чем ошибается Швец, нельзя преподнести русской быдломассе ордло в админграницах и коридор в Крым как большую победу. От пуйла хотят Киев и Львов. Дон уже не одно видео об этом записал
https://youtube.com/shorts/AwQtT5u-9R0?feature=share
То есть набирает вокруг себя аудиторию диванных завоевателей, неспроста это.

Можно почитать коменты в русских пабликах про переговоры, все разочарованы, 2я армия мира не смогла взять Киев, Пескову даже пришлось вмешаться, заявив что Сталинграды в планы не входили

https://youtu.be/knYwJpKXc2I

А как же Мариуполь? Ну да ладно я и так ему не верил.

Я лично вижу в этих противоречиях элемент внутриполитической борьбы, конечно Киев дону не нужен, нужно сместить конкурентов из силового блока, показать что Киев они просрали и пора их менять.

Песков пытается объяснить не просрали, просто брать Киев не планировали. Угу я хорошо помню первую разбитую колону в Буче, вторую в гостомеле. Куда ж они ехали?! На базар за картошкой.

В пользу этой версии говорит истерическая медиаактивность Дона и пропажа с экранов проигравшего больного Шойгу.

Из всего вышесказанного, при таком накале страстей в РФ, армия нужнее там чем в Украине. Как бы 3я чеченская не началась. И чтобы она не началась пуйло идёт Украине на уступки, которые вызывают гнев его лохократа, что в глазах народа даёт Кадырову право предложить себя в качестве нового успешного лидера.

Кадыров не та фигура которую народ готов выбрать президентом и без военного обострения его кандидатуру не продвинуть. План примерно такой, назначить его министром обороны, выиграть коридор в Крым или что то ещё и вот он новый герой нации, он же ее президент.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 бер, 2022 22:58, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 22:30

  juristkostya написав:
  Schmit написав:Глупость или предательство, - экс-глава Херсонской ОГА рассказал, как сдали город оккупантам
— Глупость или предательство. Возможно, и то, и другое. Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое — перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до (ВОЙНЫ – ред.) его разминировали какого-то хера. Дальше — погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт (Войны – ред.), дать сигнал и отойти, отодвинуться и так далее. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система — она проектировалась в Советском Союзе Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Сама структура — как бы форма канала — не предусматривает его пересечения никаким видом транспорта. В любом случае, это утруднение движения. То есть логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются, и наша артиллерия (бьет – ред.). Потом третья линия обороны — это уже сама речка Днепр. До последнего держится Днепр, мост Антоновский. Если что, он взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нет, мы только охраняем линию воды. Хер его кто перейдет, тот Днепр. И последняя линия обороны — Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, там выселяются люди, и держится каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводится сутки. Вот эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось, — пояснил Андрей Гордеев.
А теперь отбить Юг будет стоить тысячи жизней наших воинов.
Пусть читает первые страницы этой ветки. Там целая плеяда спецов убедительно доказала, как классно и дальновидно было не иметь линии обороны на Перекопе
Дуже складно дискутувати з людиною - яка не розуміє самої суті дискусії...
1 Ніхто не заперечував що інженерні споруди на кримському перешийку необхідні.
Я за двома руками+ після закінчення війни також хотів би почути відповіді на два питання
а - хто віддав наказ про розмінування
б - як його за це наказали
2 А от по суті дискусії..
Інженерні споруди без людей можуть затримати наступ максимум на 3 доби (72 години) , час достатній для розмінування і наведення понтонного мосту....
3 Дійсно , при наявності артилерії і живої сили яка не дає розміновувати і наводити понтони - це заняття( розмінувати) складне і затратне для ворога...при одній умові
А що будете робити , якщо ворог
а - зімітує розмінування, і Ваша жива сила артударом себе демаскує
б - на демасковані позиції прилетить ракетно-бомбовий удар від якого Ви не маєте чим захищатись...

Тому
Ми на початку( і до зараз) не маємо повноцінного захисту від ракет за виключенням Києва
Ми якщо так можна сказати заманили ворога в точки де можемо його бити наявними вогневими засобами , але при цьому ці точки захищені від ударів з повітря(Київ, частково Харків, Миколаїв)
Будь-яке наше висування туди де у нас слабка ППО або у ворога малий підльотний час авіації - це смерть тим хто потрапить під ці удари ( якщо в полі)
Інше питання міста...наприклад Маріуполь...але це також питання часу і наявності боєприпасів у ворога.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 22:35

  r-tiger написав:Часто вопросы задавали военным и они рассказывали, что потом в Крыму на перешейке накроют и там будет пробка и всем войскам РФ капут.
Якщо вирвати з контексту..то ніби й вірно..
Якби педераційники наступали через перешийок..і все - то наявних сил у нас вистарчило б їх там змішати з землею..про це і казали військові
А от те що пуйло попре на фронті довжиною в 100 км, а не через перешийок - ніхто не вірив..бо це заперечувалось самою воєнною наукою ( не можна атакувати 40 млн Державу , з армією в 300 000 , на фронті в 1000 км - армією в 200 000...)
Наука підтвердилась першим місяцем цієї авантюри....
Але ж ми не можемо реагувати на кожну авантюру....
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