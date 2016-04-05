budivelnik написав:бо це заперечувалось самою воєнною наукою
в одном интересном ТГ канале писали, что в течение недели пуйло заберёт войска с Чернигова, Харькова и Сум на южное направление. Оставит какие то небоеспособные девизии, чтобы наши не расслаблялись. Ссылку не даю, потому что нервные люди плохо реагируют на информацию, которую не подтверждает армия медиа дурачков.
budivelnik написав:Дуже складно дискутувати з людиною - яка не розуміє самої суті дискусії... 1 Ніхто не заперечував що інженерні споруди на кримському перешийку необхідні. Я за двома руками+ після закінчення війни також хотів би почути відповіді на два питання а - хто віддав наказ про розмінування б - як його за це наказали 2 А от по суті дискусії.. Інженерні споруди без людей можуть затримати наступ максимум на 3 доби (72 години) , час достатній для розмінування і наведення понтонного мосту.... 3 Дійсно , при наявності артилерії і живої сили яка не дає розміновувати і наводити понтони - це заняття( розмінувати) складне і затратне для ворога...при одній умові А що будете робити , якщо ворог а - зімітує розмінування, і Ваша жива сила артударом себе демаскує б - на демасковані позиції прилетить ракетно-бомбовий удар від якого Ви не маєте чим захищатись...
Тому Ми на початку( і до зараз) не маємо повноцінного захисту від ракет за виключенням Києва Ми якщо так можна сказати заманили ворога в точки де можемо його бити наявними вогневими засобами , але при цьому ці точки захищені від ударів з повітря(Київ, частково Харків, Миколаїв) Будь-яке наше висування туди де у нас слабка ППО або у ворога малий підльотний час авіації - це смерть тим хто потрапить під ці удари ( якщо в полі) Інше питання міста...наприклад Маріуполь...але це також питання часу і наявності боєприпасів у ворога....
Вы всегда любили менять аргументы по ходу обсуждения, и сейчас не изменили себе. Выглядит это, скажу честно, противно.
Я розумію що брпехня і юриспуденція - це ягоди з одного поля.... Але навіть брехню треба вміти хоч чимось підтвердити.. От спробуйте знайти в мене а - мої твердження де я заперечував необхідність мінування і інших інженерних споруд знайти не зможете бо такого немає а тепер спробуйте б - знайти чим мої твердження про неможливість організувати в полі оборону перешийку раніше -відрізняються від вищеприведених Також не можете
То чому вам противно? Знудило від власної брехні чи маніпулятивності?
https://youtu.be/CYSKEw3Vpd4 Швец послушал Илларионова и выдал в эфир почти то же самое только в профиль, разведка США не правильно все поняла... (про Украину). У Швеца доводы логичнее. Он чуть не проговорился но я услышал, большой плюс Зеленского что он не лезет в управление армией. Другой президент мог бы погеройствовать, ибо как же победа и без него. Но Зеле лАвров и так достаточно. Даже героя Украины себе не присвоил.
А как же Мариуполь? Ну да ладно я и так ему не верил
Я лично вижу в этих противоречиях элемент внутриполитической борьбы, Киев дону не нужен, нужно сместить конкурентов из силового блока, показать что Киев они просрали и пора их менять. Песков пытается объяснить не просрали, просто брать Киев не планировали. Угу я хорошо помню первую разбитую колону в Буче, вторую в гостомеле. Куда ж они ехали?!
В пользу этой версии говорит истерическая медиаактивность Дона и пропажа с экранов проигравшего Шойгу.
Из всего вышесказанного, при таком накале страстей в РФ, армия нужнее там чем в Украине. Как бы 3я чеченская не началась.
Можна зкотитись в конспірологію, але видається що зі зміщенням хомчака, зеля армією справді не керує. Натомість "західні партнери" призакрили очі на деякі ігри з бюджетом раніше і зі свободою слова тепер - єдиний ефір, телемарафон на всіх каналах купає зелю в променях слави 24/7. Він то любить, най тішиться. А бидломасі в мордорі все таки можна згодувати будь що, навіть здачу Донецька. Тиждень ефірів в потрібному руслі. Крим то справді сакральне, з часів лужкова і його шефства над флотом у Севастополі, постійно на слуху. А щодо дондона... Там вроді Корчинський мав Кавказ роздмухати - хтось щось чув?
Какая ещё гумпомощь для Киева где нет боевых действий, работают магазины? С жиру беситесь?
Расскажите как вы там? Тут пишут что рашисты войска отводят, обстрелов стало меньше?
Обстрелов стало больше. Весь день стреляли. Сейчас тишина, но насколько я знаю рашисты уже почти в городе. По факту я боюсь как бы линия разграничения новых минсков-х не оказалась потом по речке десна.
Какая ещё гумпомощь для Киева где нет боевых действий, работают магазины? С жиру беситесь?
Пенсионеры с жиру не бесятся. Магазины есть, работают не все, и есть далеко не все. И лекарств тоже мало. А вот куда девается гумпомощь вопрос. В Чернигов не завозили?
Да, Чернигов можно сказать на гумпомощи и держится. Четко по районам разбили, есть старшие по домам, по укрытиям, разносят по квартирам. Может что то и разворовывают, но снабжение налажено по этой линии. Какими путями доставляют я не знаю.