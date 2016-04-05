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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 598599600601>
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 22:38

  r-tiger написав:К стати, где гумпомощь в Киеве?

Какая ещё гумпомощь для Киева где нет боевых действий, работают магазины? С жиру беситесь?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 22:41

  budivelnik написав:Дуже складно дискутувати з людиною - яка не розуміє самої суті дискусії...

Вы всегда любили менять аргументы по ходу обсуждения, и сейчас не изменили себе. Выглядит это, скажу честно, противно.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 22:41

  Zebra написав:
  r-tiger написав:К стати, где гумпомощь в Киеве?

Какая ещё гумпомощь для Киева где нет боевых действий, работают магазины? С жиру беситесь?

Расскажите как вы там? Тут пишут что рашисты войска отводят, обстрелов стало меньше?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 22:46

  budivelnik написав:бо це заперечувалось самою воєнною наукою
в одном интересном ТГ канале писали, что в течение недели пуйло заберёт войска с Чернигова, Харькова и Сум на южное направление. Оставит какие то небоеспособные девизии, чтобы наши не расслаблялись. Ссылку не даю, потому что нервные люди плохо реагируют на информацию, которую не подтверждает армия медиа дурачков.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 22:48

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Дуже складно дискутувати з людиною - яка не розуміє самої суті дискусії...
1 Ніхто не заперечував що інженерні споруди на кримському перешийку необхідні.
Я за двома руками+ після закінчення війни також хотів би почути відповіді на два питання
а - хто віддав наказ про розмінування
б - як його за це наказали
2 А от по суті дискусії..
Інженерні споруди без людей можуть затримати наступ максимум на 3 доби (72 години) , час достатній для розмінування і наведення понтонного мосту....
3 Дійсно , при наявності артилерії і живої сили яка не дає розміновувати і наводити понтони - це заняття( розмінувати) складне і затратне для ворога...при одній умові
А що будете робити , якщо ворог
а - зімітує розмінування, і Ваша жива сила артударом себе демаскує
б - на демасковані позиції прилетить ракетно-бомбовий удар від якого Ви не маєте чим захищатись...

Тому
Ми на початку( і до зараз) не маємо повноцінного захисту від ракет за виключенням Києва
Ми якщо так можна сказати заманили ворога в точки де можемо його бити наявними вогневими засобами , але при цьому ці точки захищені від ударів з повітря(Київ, частково Харків, Миколаїв)
Будь-яке наше висування туди де у нас слабка ППО або у ворога малий підльотний час авіації - це смерть тим хто потрапить під ці удари ( якщо в полі)
Інше питання міста...наприклад Маріуполь...але це також питання часу і наявності боєприпасів у ворога....
Вы всегда любили менять аргументы по ходу обсуждения, и сейчас не изменили себе. Выглядит это, скажу честно, противно.
Я розумію що брпехня і юриспуденція - це ягоди з одного поля....
Але навіть брехню треба вміти хоч чимось підтвердити..
От спробуйте знайти в мене
а - мої твердження де я заперечував необхідність мінування і інших інженерних споруд
знайти не зможете бо такого немає
а тепер спробуйте
б - знайти чим мої твердження про неможливість організувати в полі оборону перешийку раніше -відрізняються від вищеприведених
Також не можете

То чому вам противно?
Знудило від власної брехні чи маніпулятивності?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 22:48

  vitaliian написав:
  kotyk222 написав:Швець
https://youtu.be/CYSKEw3Vpd4
Швец послушал Илларионова и выдал в эфир почти то же самое только в профиль, разведка США не правильно все поняла... (про Украину). У Швеца доводы логичнее. Он чуть не проговорился но я услышал, большой плюс Зеленского что он не лезет в управление армией.
Другой президент мог бы погеройствовать, ибо как же победа и без него. Но Зеле лАвров и так достаточно. Даже героя Украины себе не присвоил.

В чем ошибается Швец, нельзя преподнести русской быдломассе ордло в админграницах и коридор в Крым как большую победу. От пуйла хотят Киев и Львов. Дон уже не одно видео об этом записал
https://youtube.com/shorts/AwQtT5u-9R0?feature=share

Можно почитать коменты в русских пабликах про переговоры, все разочарованы, 2я армия мира не смогла взять Киев, Пескову пришлось вмешаться заявив что Сталинграды в планы не входили

https://youtu.be/knYwJpKXc2I

А как же Мариуполь? Ну да ладно я и так ему не верил

Я лично вижу в этих противоречиях элемент внутриполитической борьбы, Киев дону не нужен, нужно сместить конкурентов из силового блока, показать что Киев они просрали и пора их менять. Песков пытается объяснить не просрали, просто брать Киев не планировали. Угу я хорошо помню первую разбитую колону в Буче, вторую в гостомеле. Куда ж они ехали?!

В пользу этой версии говорит истерическая медиаактивность Дона и пропажа с экранов проигравшего Шойгу.

Из всего вышесказанного, при таком накале страстей в РФ, армия нужнее там чем в Украине. Как бы 3я чеченская не началась.

Можна зкотитись в конспірологію, але видається що зі зміщенням хомчака, зеля армією справді не керує. Натомість "західні партнери" призакрили очі на деякі ігри з бюджетом раніше і зі свободою слова тепер - єдиний ефір, телемарафон на всіх каналах купає зелю в променях слави 24/7. Він то любить, най тішиться.
А бидломасі в мордорі все таки можна згодувати будь що, навіть здачу Донецька. Тиждень ефірів в потрібному руслі. Крим то справді сакральне, з часів лужкова і його шефства над флотом у Севастополі, постійно на слуху.
А щодо дондона... Там вроді Корчинський мав Кавказ роздмухати - хтось щось чув?
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 22:50

  Zebra написав:
  r-tiger написав:К стати, где гумпомощь в Киеве?

Какая ещё гумпомощь для Киева где нет боевых действий, работают магазины? С жиру беситесь?

Пенсионеры с жиру не бесятся. Магазины есть, работают не все, и есть далеко не все. И лекарств тоже мало. А вот куда девается гумпомощь вопрос. В Чернигов не завозили?
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 22:52

  vitaliian написав:
  Zebra написав:
  r-tiger написав:К стати, где гумпомощь в Киеве?

Какая ещё гумпомощь для Киева где нет боевых действий, работают магазины? С жиру беситесь?

Расскажите как вы там? Тут пишут что рашисты войска отводят, обстрелов стало меньше?

Обстрелов стало больше. Весь день стреляли. Сейчас тишина, но насколько я знаю рашисты уже почти в городе. По факту я боюсь как бы линия разграничения новых минсков-х не оказалась потом по речке десна.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 22:55

  r-tiger написав:
  Zebra написав:
  r-tiger написав:К стати, где гумпомощь в Киеве?

Какая ещё гумпомощь для Киева где нет боевых действий, работают магазины? С жиру беситесь?

Пенсионеры с жиру не бесятся. Магазины есть, работают не все, и есть далеко не все. И лекарств тоже мало. А вот куда девается гумпомощь вопрос. В Чернигов не завозили?

Да, Чернигов можно сказать на гумпомощи и держится. Четко по районам разбили, есть старшие по домам, по укрытиям, разносят по квартирам. Может что то и разворовывают, но снабжение налажено по этой линии. Какими путями доставляют я не знаю.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 22:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  r-tiger написав:А вот куда девается гумпомощь вопрос.
А що Ви маєте на увазі під цим терміном?
Фуа-гра,ікра лососева, одяг від Гуччі з Армані, парфуми Крістін Діор...?
Чи шкарпетки ( пара) , ношений одяг , кг цукру і солі, пару кг крупи...?
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