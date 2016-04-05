budivelnik написав:

Дуже складно дискутувати з людиною - яка не розуміє самої суті дискусії...1 Ніхто не заперечував що інженерні споруди на кримському перешийку необхідні.Я за двома руками+ після закінчення війни також хотів би почути відповіді на два питанняа - хто віддав наказ про розмінуванняб - як його за це наказали2 А от по суті дискусії..Інженерні споруди без людей можуть затримати наступ максимум на 3 доби (72 години) , час достатній для розмінування і наведення понтонного мосту....3 Дійсно , при наявності артилерії і живої сили яка не дає розміновувати і наводити понтони - це заняття( розмінувати) складне і затратне для ворога...при одній умовіА що будете робити , якщо ворога - зімітує розмінування, і Ваша жива сила артударом себе демаскуєб - на демасковані позиції прилетить ракетно-бомбовий удар від якого Ви не маєте чим захищатись...ТомуМи на початку( і до зараз) не маємо повноцінного захисту від ракет за виключенням КиєваМи якщо так можна сказати заманили ворога в точки де можемо його бити наявними вогневими засобами , але при цьому ці точки захищені від ударів з повітря(Київ, частково Харків, Миколаїв)Будь-яке наше висування туди де у нас слабка ППО або у ворога малий підльотний час авіації - це смерть тим хто потрапить під ці удари ( якщо в полі)Інше питання міста...наприклад Маріуполь...але це також питання часу і наявності боєприпасів у ворога....