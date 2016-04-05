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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 598599600601
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:02

  Zebra написав:По факту я боюсь как бы линия разграничения новых минсков-х не оказалась потом по речке десна
я не Ванга, но имхо повангую, новые города рашистам не нужны, их надо кормить. Быстро вас перевербовать в солдатов чнр не выйдет, короче сплошной геморрой.

Вангую что Херсон они тоже вернут, сами или почти сами. Сначала вернут Бучу и Гостомель, буквально на днях.

В условиях дефицита сахара, кормить вас с Херсоном - запредельное безумие.

Я бы и Донецк вернул на ихнем месте.

Вообще вы держитесь, надеюсь и на вашу улицу приедет гуманитарка. Знаю её много раздают переселенцам. Зайдите в греко-католическую или американскую, церковь спросите. Почти гарантирую она там бывает.

Американская церковь две недели кормила людей в Ирпене, когда закрылись все магазины. Надеюсь про их подвиг ещё расскажут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 бер, 2022 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Зайдите в греко-католическую, церковь спросите.
Чернігів і Греко-католицька церква....
Ви точно з України?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:12

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:Зайдите в греко-католическую, церковь спросите.
Чернігів і Греко-католицька церква....
Ви точно з України?

Та хватит уже в лужу шлепаться....

Ячейки УГКЦ либо связанные с ними благотворительные организации (тот же Каритас) есть много где. Даже в Волчанском районе есть.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:14

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:Зайдите в греко-католическую, церковь спросите.
Чернігів і Греко-католицька церква....
Ви точно з України?

Есть же гугл)
https://cutt.ly/VDIV647

https://youtu.be/AzOEKkJDSz4
vitaliian
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