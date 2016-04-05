я не Ванга, но имхо повангую, новые города рашистам не нужны, их надо кормить. Быстро вас перевербовать в солдатов чнр не выйдет, короче сплошной геморрой.
Вангую что Херсон они тоже вернут, сами или почти сами. Сначала вернут Бучу и Гостомель, буквально на днях.
В условиях дефицита сахара, кормить вас с Херсоном - запредельное безумие.
Я бы и Донецк вернул на ихнем месте.
Вообще вы держитесь, надеюсь и на вашу улицу приедет гуманитарка. Знаю её много раздают переселенцам. Зайдите в греко-католическую или американскую, церковь спросите. Почти гарантирую она там бывает.
Американская церковь две недели кормила людей в Ирпене, когда закрылись все магазины. Надеюсь про их подвиг ещё расскажут.