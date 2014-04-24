Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 бер, 2022 23:02
Zebra написав:
По факту я боюсь как бы линия разграничения новых минсков-х не оказалась потом по речке десна
я не Ванга, но имхо повангую, новые города рашистам не нужны, их надо кормить. Быстро вас перевербовать в солдатов чнр не выйдет, короче сплошной геморрой.
Вангую что Херсон они тоже вернут, сами или почти сами. Сначала вернут Бучу и Гостомель, буквально на днях.
В условиях дефицита сахара, кормить вас с Херсоном - запредельное безумие.
Я бы и Донецк вернул на ихнем месте.
Вообще вы держитесь, надеюсь вас спасет гуманитарка.
Зайдите познакомиться в греко-католическую или американскую, церковь.
Американская церковь две недели кормила людей в Ирпене, под страшной оккупацией, когда закрылись все магазины. Надеюсь про их подвиг ещё расскажут.
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vitaliian
в Сер 30 бер, 2022 23:20, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 23:09
vitaliian написав:
Зайдите в греко-католическую, церковь спросите.
Чернігів і Греко-католицька церква....
Ви точно з України?
budivelnik
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Додано: Сер 30 бер, 2022 23:12
budivelnik написав: vitaliian написав:
Зайдите в греко-католическую, церковь спросите.
Чернігів і Греко-католицька церква....
Ви точно з України?
Та хватит уже в лужу шлепаться....
Ячейки УГКЦ либо связанные с ними благотворительные организации (тот же Каритас) есть много где. Даже в Волчанском районе есть.
juristkostya
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Додано: Сер 30 бер, 2022 23:14
budivelnik написав: vitaliian написав:
Зайдите в греко-католическую, церковь спросите.
Чернігів і Греко-католицька церква....
Ви точно з України?
А чё сразу я? Есть же гугл)
https://cutt.ly/VDIV647 https://youtu.be/AzOEKkJDSz4
vitaliian
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Додано: Сер 30 бер, 2022 23:19
juristkostya написав:
Та хватит уже в лужу шлепаться....
Куди мені до вас...
Храм Різдва Пресвятої Богородиці —
храм Української Греко-Католицької Церкви у Чернігові єдиний .... Освячення церкви та монастиря відбулося року. 24 квітня 2014
То як там з ешелонованою обороною при повній відсутності прикриття з повітря+ відсутностю прикриття з моря?
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budivelnik
в Сер 30 бер, 2022 23:23, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Додано: Сер 30 бер, 2022 23:22
budivelnik во Львове гкц много а на севере и востоке по 1 храму на город. Но важно ведь не количество?
vitaliian
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Додано: Сер 30 бер, 2022 23:24
budivelnik написав: juristkostya написав:
Та хватит уже в лужу шлепаться....
Куди мені до вас...
Храм Різдва Пресвятої Богородиці —
храм Української Греко-Католицької Церкви у Чернігові єдиний .... Освячення церкви та монастиря відбулося року. 24 квітня 2014
То як там з ешелонованою обороною при повній відсутності прикриття з повітря+ відсутностю прикриття з моря?
В вашем календаре 24.04.2014 ещё не наступило? Или к чему это вообще?
P.S. Аргумент о доле прихожан в контексте "сходить за гуманитаркой" вообще эпичнейший фейл. Удалите, засмеют же.
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juristkostya
в Сер 30 бер, 2022 23:27, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya
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Додано: Сер 30 бер, 2022 23:25
vitaliian написав: budivelnik
во Львове гкц много а на севере и востоке по 1 храму на город. Но важно ведь не количество?
Важна дата регистрации ячейки
Ибо некошерно брать хлеб в церкви 2014 года регистрации.
juristkostya
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Додано: Сер 30 бер, 2022 23:31
vitaliian написав:
Вообще вы держитесь, надеюсь вас спасет гуманитарка.
Гуманитарка в основном для пенсионеров и детей.
Я пока за провизии которую запас до войны.
Католические церкви в городе я знаю как минимум две.
Zebra
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Додано: Чет 31 бер, 2022 00:04
r-tiger написав: Zebra написав: r-tiger написав:
К стати, где гумпомощь в Киеве?
Какая ещё гумпомощь для Киева где нет боевых действий, работают магазины? С жиру беситесь?
Пенсионеры с жиру не бесятся. Магазины есть, работают не все, и есть далеко не все. И лекарств тоже мало. А вот куда девается гумпомощь вопрос. В Чернигов не завозили?
Повністю погоджуюсь, що для Києва гуманітарна допомога на даному етапі непотрібна. Магазини якісь закрились, але і людей стало значно менше, немає сенсу, щоб 5 великих продуктових магазинів на одному мікрорайоні працювали. У нас було 5 магазинів, 2 закрились, залишились Новус, АТБ, Сільпо. В Сільпо з продуктами не дуже, а Новус і АТБ там все ок. І на сьогоднішній день всі необхідні продукти в Києві є: м'ясо, молочка, яйця, масло, сир, овочі, фрукти. Рибу нормальну не купиш, цигарки в дефіциті, хліб чорний не завжди є, ну я не знаю, чого там ще немає. Просто, коли дивишся на Маріуполь, Харків, Чернігів, Ірпінь... казати, що тобі чогось не вистачає, це просто якесь кощунство. І я кожен раз дивуюсь, коли в Києві починають щось роздавати.
Аптеки теж працюють, не всі звісно. Спочатку були черги, зараз всі вже закупили собі на 2 роки вперед, черг практично немає.
Ціни на все підросли, звісно. Але у мене сестра з дитиною знаходяться в Ужгороді,
так там ціни навіть вищі, чим в Києві.
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