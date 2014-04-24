RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 598599600601
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:02

  Zebra написав:По факту я боюсь как бы линия разграничения новых минсков-х не оказалась потом по речке десна
я не Ванга, но имхо повангую, новые города рашистам не нужны, их надо кормить. Быстро вас перевербовать в солдатов чнр не выйдет, короче сплошной геморрой.

Вангую что Херсон они тоже вернут, сами или почти сами. Сначала вернут Бучу и Гостомель, буквально на днях.

В условиях дефицита сахара, кормить вас с Херсоном - запредельное безумие.

Я бы и Донецк вернул на ихнем месте.

Вообще вы держитесь, надеюсь вас спасет гуманитарка.

Зайдите познакомиться в греко-католическую или американскую, церковь.

Американская церковь две недели кормила людей в Ирпене, под страшной оккупацией, когда закрылись все магазины. Надеюсь про их подвиг ещё расскажут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 бер, 2022 23:20, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11920
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1940 раз.
Подякували: 2789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Зайдите в греко-католическую, церковь спросите.
Чернігів і Греко-католицька церква....
Ви точно з України?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25571
З нами з: 15.01.09
Подякував: 250 раз.
Подякували: 2890 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:12

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:Зайдите в греко-католическую, церковь спросите.
Чернігів і Греко-католицька церква....
Ви точно з України?

Та хватит уже в лужу шлепаться....

Ячейки УГКЦ либо связанные с ними благотворительные организации (тот же Каритас) есть много где. Даже в Волчанском районе есть.
juristkostya
 
Повідомлень: 4206
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:14

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:Зайдите в греко-католическую, церковь спросите.
Чернігів і Греко-католицька церква....
Ви точно з України?

А чё сразу я? Есть же гугл)
https://cutt.ly/VDIV647

https://youtu.be/AzOEKkJDSz4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11920
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1940 раз.
Подякували: 2789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Та хватит уже в лужу шлепаться....
Куди мені до вас...Зображення
Храм Різдва Пресвятої Богородиці — єдиний храм Української Греко-Католицької Церкви у Чернігові
....
Освячення церкви та монастиря відбулося 24 квітня 2014 року.

То як там з ешелонованою обороною при повній відсутності прикриття з повітря+ відсутностю прикриття з моря?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 30 бер, 2022 23:23, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25571
З нами з: 15.01.09
Подякував: 250 раз.
Подякували: 2890 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:22

budivelnik во Львове гкц много а на севере и востоке по 1 храму на город. Но важно ведь не количество?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11920
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1940 раз.
Подякували: 2789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:24

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Та хватит уже в лужу шлепаться....
Куди мені до вас...
Храм Різдва Пресвятої Богородиці — єдиний храм Української Греко-Католицької Церкви у Чернігові
....
Освячення церкви та монастиря відбулося 24 квітня 2014 року.

То як там з ешелонованою обороною при повній відсутності прикриття з повітря+ відсутностю прикриття з моря?

В вашем календаре 24.04.2014 ещё не наступило? Или к чему это вообще?

P.S. Аргумент о доле прихожан в контексте "сходить за гуманитаркой" вообще эпичнейший фейл. Удалите, засмеют же.
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 30 бер, 2022 23:27, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya
 
Повідомлень: 4206
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:25

  vitaliian написав:budivelnik во Львове гкц много а на севере и востоке по 1 храму на город. Но важно ведь не количество?

Важна дата регистрации ячейки :-)
Ибо некошерно брать хлеб в церкви 2014 года регистрации.
juristkostya
 
Повідомлень: 4206
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:31

  vitaliian написав:Вообще вы держитесь, надеюсь вас спасет гуманитарка.

Гуманитарка в основном для пенсионеров и детей.

Я пока за провизии которую запас до войны.

Католические церкви в городе я знаю как минимум две.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11086
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1646 раз.
Подякували: 2401 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 00:04

  r-tiger написав:
  Zebra написав:
  r-tiger написав:К стати, где гумпомощь в Киеве?

Какая ещё гумпомощь для Киева где нет боевых действий, работают магазины? С жиру беситесь?

Пенсионеры с жиру не бесятся. Магазины есть, работают не все, и есть далеко не все. И лекарств тоже мало. А вот куда девается гумпомощь вопрос. В Чернигов не завозили?


Повністю погоджуюсь, що для Києва гуманітарна допомога на даному етапі непотрібна. Магазини якісь закрились, але і людей стало значно менше, немає сенсу, щоб 5 великих продуктових магазинів на одному мікрорайоні працювали. У нас було 5 магазинів, 2 закрились, залишились Новус, АТБ, Сільпо. В Сільпо з продуктами не дуже, а Новус і АТБ там все ок. І на сьогоднішній день всі необхідні продукти в Києві є: м'ясо, молочка, яйця, масло, сир, овочі, фрукти. Рибу нормальну не купиш, цигарки в дефіциті, хліб чорний не завжди є, ну я не знаю, чого там ще немає. Просто, коли дивишся на Маріуполь, Харків, Чернігів, Ірпінь... казати, що тобі чогось не вистачає, це просто якесь кощунство. І я кожен раз дивуюсь, коли в Києві починають щось роздавати.

Аптеки теж працюють, не всі звісно. Спочатку були черги, зараз всі вже закупили собі на 2 роки вперед, черг практично немає.
Ціни на все підросли, звісно. Але у мене сестра з дитиною знаходяться в Ужгороді,
так там ціни навіть вищі, чим в Києві.
taya77
 
Повідомлень: 83
З нами з: 25.10.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 598599600601
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 92643
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 446662
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2615
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1709)
31.03.2022 00:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.