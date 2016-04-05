Zebra написав:Католические церкви в городе я знаю как минимум две
у них невероятно хорошее отношение к украинцам.
Zebra написав:Я пока за провизии которую запас до войны.
как такое возможно? Я купил отцу 30 банок воды по 5 л, (он живёт в 100 км от фронта), ну там крупы, муку, консервы, раст.масло, томат.пасту, сахар, соль, макароны, 7 пачек чая. Этого хватит дней на 40-50.
Что ещё ему купить из еды? Думаю может паштетов наделать и закрыть в банках. Выезжать он категорически не собирается, это его выбор. А я сидеть в оккупации не хочу.
Послушайте брифинг мэра Маркушина что рашисты творили с гражданскими в Ирпене. При этом подвоза гуманитарки и медикаментов не было. Там до сих пор примерно 3000 человек как то выживают..
taya77 написав:У нас було 5 магазинів, 2 закрились, залишились Новус, АТБ, Сільпо. В Сільпо з продуктами не дуже, а Новус і АТБ там все ок
у меня отец в 100 км от фронта на Юге Украины, 90% магазинов и аптек работает, вчера увидел ассортимент и офигел, есть почти всё кроме чая, мыла, манки и каких то мелочей типа йогуртов, нет моих любимых конфет. Крупы в мешках на развес. У них в городе много беженцев из Мариуполя и Херсона. В церкви куда он ходит пенсионерам раздавали гуманитарку. Он не брал говорит и так в магазинах всего навалом, пусть берут те кому нужнее.
Общественный транспорт работает как до войны, топлива на заправках есть. Кроме беженцев и блокпостов нет никакого намека на войну. Народ и бизнес адаптировались. Вижу в этом большой позитив. Русня творит зверства, но её уже не боятся так как боялись в самом начале.
Вангую в течение недели двух Киев полностью оживёт и будет напоминать довоенный.
vitaliian написав:Послушайте брифинг мэра Маркушина что рашисты творили с гражданскими в Ирпене. При этом подвоза гуманитарки и медикаментов не было. Там до сих пор примерно 3000 человек как то выживают..
В разбомбленных хатах и квартирах, супермаркетах доедают то, что оккупант не взял.
taya77 написав:в Ужгороді, так там ціни навіть вищі, чим в Києві.
Всі нові поставки стають дорожче. Я не примхливий , п'ю каву Лаваца Орро , так старі партії є в магазинах неокупованої України по 150+- за 250гр, а нові привезли 200+. На розетці акція 199 грн. І так по всьому імпорту і мабуть не лише імпорту.
Zebra написав:как бы линия разграничения новых минсков-х не оказалась потом по речке десна.
Я думаю , что цель рашистов на ближайший месяц - иметь для торга такие города как Херсон и Чернигов. Они им не только не нужны, но и вредны. Но на стол переговоров один Мариуполь (а он рано или поздно таки упадет, силы слишком не равны) - фюреру маловато. Но я пока не верю, что Чернигов фашисты возьмут.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 31 бер, 2022 08:13, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Можно почитать коменты в русских пабликах про переговоры, все разочарованы, 2я армия мира не смогла взять Киев, Пескову даже пришлось вмешаться, заявив что Сталинграды в планы не входили
Я лично вижу в этих противоречиях элемент внутриполитической борьбы, конечно Киев дону не нужен, нужно сместить конкурентов из силового блока, показать что Киев они просрали и пора их менять.
Песков пытается объяснить не просрали, просто брать Киев не планировали. Угу я хорошо помню первую разбитую колону в Буче, вторую в гостомеле. Куда ж они ехали?! На базар за картошкой.
как сегодня утром на канале генерал свр вышло его подтверждение (цитата)
.... .
Продолжение войны без явной перспективы скорой и бескомпромиссной победы, а таковой однозначно не предвидится, приведёт к катастрофическим последствиям в экономике и к затяжному кризису, который будет только усугубляться.
Осознавая всё это Путин попытался проверить через Мединского, какая будет реакция, если на этом этапе резко откатить ситуацию назад, выдав, пусть за минимальную, но победу разбитую украинскую военную инфраструктуру и военные объекты и отказ Украины от вступления в НАТО.
В ответ Путин получил настолько негативную реакцию элит, что быстро всё переиграл и сделал вид, что не собирался никуда отступать, а все цели и задачи будут выполнены, о чём и сообщили уполномоченные спикеры власти.
Теперь Путин стал заложником элит, которые требуют от вождя побед больших и несомненных, тем самым толкая президента в пропасть нерешаемых проблем. Путин, который ещё пару дней назад держал в страхе и полном повиновении так называемые элиты, теперь сам вынужден следовать их желаниям и требованиям. А требуют и элиты и большая часть сплотившегося российского общества от него теперь одного- пообещал полную и окончательную победу с денацификацией и полным разгромом Украины, "будь любезен вынь да положь". Пока всё выглядит как цугцванг ещё и с цейтнотом для Путина да и для страны в целом.
Если он закончит войну "на границах 23.02" его снесут ястребы во главе с Кадыровым . Если пойдет "до конца" в т.ч. брать Киев, потеряет контроль над армией и в итоге его снесут силовики.
Скорее всего будет найден компромисс между ястребами и силовиками, который попытаются реализовать в театре боевых действий. То есть война наконец приобретет чёткую стратегию и смысл.
Частью компромисса видится мне назначение Кадырова министром обороны рф, чтобы он на своей шкуре почувствовал давление снизу и успокоился.
Как и прежде следующим президентом РФ я вижу Набиуллину. Других адекватных людей в окружении путина , которые не испачкали себя в фашизме нет, а "левого" человека не примут элиты. О президентском кресле так же мечтает премьер Мишустин и мэр Москвы Собянин.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 08:38, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Скорее всего будет найден компромисс между ястребами и силовиками, который попытаются реализовать в театре боевых действий. То есть война наконец приобретет чёткую стратегию и смысл.
Частью компромисса видится мне назначение Кадырова министром обороны рф, чтобы он на своей шкуре почувствовал давление снизу и успокоился.
Чечени на расії це як Бармалей для дітей. Їми простий народ шугають. Це їхне місце в російській політиці. Вся ця братія жива тільки тому, що силовікам, яки їх ненавидять, не дозволяють їх чепати. Почнуть гавкати на господаря - сам пуйло іх і знищить.