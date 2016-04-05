Додано: Чет 31 бер, 2022 05:45

Zebra написав: Католические церкви в городе я знаю как минимум две Католические церкви в городе я знаю как минимум две

Zebra написав: Я пока за провизии которую запас до войны. Я пока за провизии которую запас до войны.

taya77 написав: У нас було 5 магазинів, 2 закрились, залишились Новус, АТБ, Сільпо. В Сільпо з продуктами не дуже, а Новус і АТБ там все ок У нас було 5 магазинів, 2 закрились, залишились Новус, АТБ, Сільпо. В Сільпо з продуктами не дуже, а Новус і АТБ там все ок

у них невероятно хорошее отношение к украинцам.как такое возможно? Я купил отцу 30 банок воды по 5 л, (он живёт в 100 км от фронта), ну там крупы, муку, консервы, раст.масло, томат.пасту, сахар, соль, макароны, 7 пачек чая. Этого хватит дней на 40-50.Что ещё ему купить из еды? Думаю может паштетов наделать и закрыть в банках. Выезжать он категорически не собирается, это его выбор. А я сидеть в оккупации не хочу.Послушайте брифинг мэра Маркушина что рашисты творили с гражданскими в Ирпене. При этом подвоза гуманитарки и медикаментов не было. Там до сих пор примерно 3000 человек как то выживают..у меня отец в 100 км от фронта на Юге Украины, 90% магазинов и аптек работает, вчера увидел ассортимент и офигел, есть почти всё кроме чая, мыла, манки и каких то мелочей типа йогуртов, нет моих любимых конфет. Крупы в мешках на развес. У них в городе много беженцев из Мариуполя и Херсона. В церкви куда он ходит пенсионерам раздавали гуманитарку. Он не брал говорит и так в магазинах всего навалом, пусть берут те кому нужнее.Общественный транспорт работает как до войны, топлива на заправках есть. Кроме беженцев и блокпостов нет никакого намека на войну. Народ и бизнес адаптировались. Вижу в этом большой позитив. Русня творит зверства, но её уже не боятся так как боялись в самом начале.Вангую в течение недели двух Киев полностью оживёт и будет напоминать довоенный.