Додано: Чет 31 бер, 2022 08:12

vitaliian написав: Можно почитать коменты в русских пабликах про переговоры, все разочарованы, 2я армия мира не смогла взять Киев, Пескову даже пришлось вмешаться, заявив что Сталинграды в планы не входили



Я лично вижу в этих противоречиях элемент внутриполитической борьбы, конечно Киев дону не нужен, нужно сместить конкурентов из силового блока, показать что Киев они просрали и пора их менять.



Песков пытается объяснить не просрали, просто брать Киев не планировали. Угу я хорошо помню первую разбитую колону в Буче, вторую в гостомеле. Куда ж они ехали?! На базар за картошкой. Можно почитать коменты в русских пабликах про переговоры, все разочарованы, 2я армия мира не смогла взять Киев, Пескову даже пришлось вмешаться, заявив что Сталинграды в планы не входилиЯ лично вижу в этих противоречиях элемент внутриполитической борьбы, конечно Киев дону не нужен, нужно сместить конкурентов из силового блока, показать что Киев они просрали и пора их менять.Песков пытается объяснить не просрали, просто брать Киев не планировали. Угу я хорошо помню первую разбитую колону в Буче, вторую в гостомеле. Куда ж они ехали?! На базар за картошкой.

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Продолжение войны без явной перспективы скорой и бескомпромиссной победы, а таковой однозначно не предвидится, приведёт к катастрофическим последствиям в экономике и к затяжному кризису, который будет только усугубляться.



Осознавая всё это Путин попытался проверить через Мединского, какая будет реакция, если на этом этапе резко откатить ситуацию назад, выдав, пусть за минимальную, но победу разбитую украинскую военную инфраструктуру и военные объекты и отказ Украины от вступления в НАТО.



В ответ Путин получил настолько негативную реакцию элит, что быстро всё переиграл и сделал вид, что не собирался никуда отступать, а все цели и задачи будут выполнены, о чём и сообщили уполномоченные спикеры власти.



Теперь Путин стал заложником элит, которые требуют от вождя побед больших и несомненных, тем самым толкая президента в пропасть нерешаемых проблем. Путин, который ещё пару дней назад держал в страхе и полном повиновении так называемые элиты, теперь сам вынужден следовать их желаниям и требованиям. А требуют и элиты и большая часть сплотившегося российского общества от него теперь одного- пообещал полную и окончательную победу с денацификацией и полным разгромом Украины, "будь любезен вынь да положь". Пока всё выглядит как цугцванг ещё и с цейтнотом для Путина да и для страны в целом.



Не успел я вчера написать свой пост (цитата)как сегодня утром на канале генерал свр вышло его подтверждение (цитата)Если он закончит войну "на границах 23.02" его снесут ястребы во главе с Кадыровым . Если пойдет "до конца" в т.ч. брать Киев, потеряет контроль над армией и в итоге его снесут силовики.Скорее всего будет найден компромисс между ястребами и силовиками, который попытаются реализовать в театре боевых действий. То есть война наконец приобретет чёткую стратегию и смысл.Частью компромисса видится мне назначение Кадырова министром обороны рф, чтобы он на своей шкуре почувствовал давление снизу и успокоился.Как и прежде следующим президентом РФ я вижу Набиуллину. Других адекватных людей в окружении путина , которые не испачкали себя в фашизме нет, а "левого" человека не примут элиты. О президентском кресле так же мечтает премьер Мишустин и мэр Москвы Собянин. Кого поддержат элиты я конечно не знаю.