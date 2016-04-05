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Я только предположил, что есть конфликт интересов силовиков, которым нужно закончить конфликт как можно быстрее (чтобы сохранить боеспособность) и элитами которым этот конфликт выгоден в плане увеличения собственного влияния.
То есть фактически военных целей данного конфликта в Украине нет. Все цели находятся в кремле. Одна сторона хочет уничтожить армию РФ, максимально ослабив действующую власть, а другая - её сохранить. Пока что побеждают первые.
Это объясняет феномен чернобаевки и других невыполнимых задач с большими потерями личного состава и техники.
Из этого так же следует что удерживать Чернигов и Херсон не будут. Для армии рф это токсичные активы.
Пока что жду подтверждения (или опровержения) этой гипотезы. Тогда можно будет строить обывательские " прогнозы" по срокам и условиям окончания войны.