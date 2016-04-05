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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 601602603604>
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 09:51

  Starikan написав:vitaliian
А что это за многократно упоминавшиеся в вашей цитате "элиты, которые требуют полной победы", которые якобы выходят из повиновения вождю?

Спросите вот здесь)
https://t.me/generalsvr/784

Я только предположил, что есть конфликт интересов силовиков, которым нужно закончить конфликт как можно быстрее (чтобы сохранить боеспособность) и элитами которым этот конфликт выгоден в плане увеличения собственного влияния.

То есть фактически военных и политических целей в Украине нет. Все цели находятся в кремле. Одна сторона хочет уничтожить армию РФ, и максимально ослабить действующую власть, а другая - её сохранить. Пока что побеждают первые.

Это объясняет феномен чернобаевки и других невыполнимых задач с большими потерями личного состава и техники.

Из этого так же следует что удерживать Чернигов и Херсон не будут. Для армии рф это токсичные активы. И главное применения ЯО не будет потому что это невыгодно ни одной из кремлёвских сторон, а в Украине военных и политических целей для ядерного удара нет.

Пока что жду подтверждения (или опровержения) этой гипотезы. Тогда можно будет строить обывательские " прогнозы" по срокам и условиям окончания войны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:05

  yanyura написав:
Генерал-майор Віктор Ніколюк
Командувач військ оперативного командування "Північ"
6 ч.
...
усіх «диванних» експертів, які розповідають, як треба воювати і на яких умовах здобувати перемогу, запрошуємо до лав війська або пропонуємо маршрут вслід за російським кораблем. Бо воювати більше 30 днів – це не у Фейсбуці пости писати.

https://www.facebook.com/viktornikoliyk

А що вже всіх беруть, хто хоче?

А якщо беруть, всім забезпечють чи волонтери на 40-60% забазпечують вояк?

навіть генералам інколи краще помовчати, щоб щось не було видно...
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:10



Інтервю добровольця з німецького бундесверу.
Каже що росіяни воюють проти них з підготовкою набагато нижче середньої.
Також що з таким рівнем підготовки орда війну не виграє.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:12

  Hennady написав:
  vitaliian написав:даже выход на позиции 23.02 формально победой не будет, это не поражение а такая себе "ничья" (по факту поражение, потому что много чего нам уничтожили Мариуполь, Чернигов, аэродромы, нефтегранилища, наших военных и мирных жителей).



  vitaliian написав:Переговоры не ведутся на равных, мы отказываемся от чего-то, взамен РФ тоже должна отказаться от чего то аналогичного. Если мы отказываемся от претензий на Крым на 15 лет взамен РФ должно отказаться от претензий на него тоже. Дожимать на такое пока рано (я надеюсь со временем дожмут) но эти предложения "победой" тоже не называются.


согласен на все 100%

А я не згідний на 100%.
НА СЬОГОДНІ - Вихід на позиції 23.02(без інших умов) - це однозначно перемога, а ніяка не нічия. Але пу на це не піде однозначно.
Відмова від Криму на 15 років - це відмова від Криму НАЗАВЖДИ. Вчіть історію, шановний. В такому випадку ми повернемо Крим тільки після розпаду РФ і ніяк інакше. Що я вважаю нереальним.
"Если мы отказываемся от претензий на Крым на 15 лет взамен РФ" відводить війська на позиції 23.02. - ось так я МОЖУ продовжить ваше речення. І так може сказати пу. Чому ні?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:21

  andrijk777 написав:я не згідний на 100%.
НА СЬОГОДНІ - Вихід на позиції 23.02(без інших умов) - це однозначно перемога
если кратко вкинули вы в казино-автомат 10 монет и выиграли те же 10 монет, но в добавок вас избили местные гопники и сожгли ваше авто. Шо правда пэрэмога?

С точки зрения что могли убить - да. Но с этой точки зрения, что угодно пэрэмога. Вам не заплатили зарплату? Пэрэмога! (А могли и убить) ну и т.д.

Здесь нет критики власти, может и такое перемирие на данном этапе за счастье, но не честно это называть победой.

В устав ВС Рашистской федерации необходимо внести новое обращение к военнослужащим: К лицам, пребывавшим в радиусе 20 км от ЧАЭС обращаться с приставкой "фон", в радиусе 10 км — "ваша светлость", в радиусе 5 км –"ваше сиятельство".
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:29

  kotyk222 написав:
  Hennady написав:
  vitaliian написав:Кто что думает?

Швец аргументированно называет И. сливным бачком, фейкометом и т.д. и т.п.
Каждый эксперт "сводит" общеизвестные факты по своему и подчиняет своей логике. А как оно на самом деле никто не знает. И не узнает еще десятки лет.

Аксіома що москаль завжди бреше спрощує сприйняття будь якої інформації. На 100% не можна вірити нікому, хто родом звідти. Швець, Дуров, Іларіонов... Не важливо які цілі і яка за ким легенда.

Швець - українець.
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:33

Financial Times сообщает, что крупнейшая лизинговая компания в мире AerCap подала иск в 3,5 млрд долларов против россии, чтобы покрыть потенциальные потери своих самолетов и двигателей, которые остаются в рф.

С момента введения санкций против россии компании удалось вернуть только 22 из 135 самолетов и 3 из 14 двигателей, которые были размещены на российских авиасудах до начала войны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:37

vitaliian
Ок. Тут проблема в значення слова "перемога".
Сформулюю це по іншому:
НА СЬОГОДНІ - Вихід на позиції 23.02(без інших умов) - це однозначно хороший для нас варіант.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:44

  andrijk777 написав:vitaliian
Ок. Тут проблема в значення слова "перемога".
Сформулюю це по іншому:
НА СЬОГОДНІ - Вихід на позиції 23.02(без інших умов) - це однозначно хороший для нас варіант.

+1
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:45

Окупанти розпочали підготовку до проведення референдуму зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області, так званої «херсонської народної республіки» — Генштаб


Шанси на "повернення до стану 23.02" оцінюйте самі

Крім того, майже все азовського узбережжя (фактично крім Маріуполя, та кількох дрібних населених пунктів) - приблизно в такому ж стані, як і Херсон. В т.ч. Мелітополь, Енергодар, Бердянськ
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 31 бер, 2022 11:53, всього редагувалось 2 разів.
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