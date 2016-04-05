Додано: Чет 31 бер, 2022 09:51

Starikan написав: vitaliian

А что это за многократно упоминавшиеся в вашей цитате "элиты, которые требуют полной победы", которые якобы выходят из повиновения вождю? А что это за многократно упоминавшиеся в вашей цитате "элиты, которые требуют полной победы", которые якобы выходят из повиновения вождю?

Спросите вот здесь)Я только предположил, что есть конфликт интересов силовиков, которым нужно закончить конфликт как можно быстрее (чтобы сохранить боеспособность) и элитами которым этот конфликт выгоден в плане увеличения собственного влияния.То есть фактически военных и политических целей в Украине нет. Все цели находятся в кремле. Одна сторона хочет уничтожить армию РФ, и максимально ослабить действующую власть, а другая - её сохранить. Пока что побеждают первые.Это объясняет феномен чернобаевки и других невыполнимых задач с большими потерями личного состава и техники.Из этого так же следует что удерживать Чернигов и Херсон не будут. Для армии рф это токсичные активы. И главное применения ЯО не будет потому что это невыгодно ни одной из кремлёвских сторон, а в Украине военных и политических целей для ядерного удара нет.Пока что жду подтверждения (или опровержения) этой гипотезы. Тогда можно будет строить обывательские " прогнозы" по срокам и условиям окончания войны.