Я только предположил, что есть конфликт интересов силовиков, которым нужно закончить конфликт как можно быстрее (чтобы сохранить боеспособность) и элитами которым этот конфликт выгоден в плане увеличения собственного влияния.
То есть фактически военных и политических целей в Украине нет. Все цели находятся в кремле. Одна сторона хочет уничтожить армию РФ, и максимально ослабить действующую власть, а другая - её сохранить. Пока что побеждают первые.
Это объясняет феномен чернобаевки и других невыполнимых задач с большими потерями личного состава и техники.
Из этого так же следует что удерживать Чернигов и Херсон не будут. Для армии рф это токсичные активы. И главное применения ЯО не будет потому что это невыгодно ни одной из кремлёвских сторон, а в Украине военных и политических целей для ядерного удара нет.
Пока что жду подтверждения (или опровержения) этой гипотезы. Тогда можно будет строить обывательские " прогнозы" по срокам и условиям окончания войны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Генерал-майор Віктор Ніколюк Командувач військ оперативного командування "Північ" 6 ч. ... усіх «диванних» експертів, які розповідають, як треба воювати і на яких умовах здобувати перемогу, запрошуємо до лав війська або пропонуємо маршрут вслід за російським кораблем. Бо воювати більше 30 днів – це не у Фейсбуці пости писати.
vitaliian написав:даже выход на позиции 23.02 формально победой не будет, это не поражение а такая себе "ничья" (по факту поражение, потому что много чего нам уничтожили Мариуполь, Чернигов, аэродромы, нефтегранилища, наших военных и мирных жителей).
vitaliian написав:Переговоры не ведутся на равных, мы отказываемся от чего-то, взамен РФ тоже должна отказаться от чего то аналогичного. Если мы отказываемся от претензий на Крым на 15 лет взамен РФ должно отказаться от претензий на него тоже. Дожимать на такое пока рано (я надеюсь со временем дожмут) но эти предложения "победой" тоже не называются.
согласен на все 100%
А я не згідний на 100%. НА СЬОГОДНІ - Вихід на позиції 23.02(без інших умов) - це однозначно перемога, а ніяка не нічия. Але пу на це не піде однозначно. Відмова від Криму на 15 років - це відмова від Криму НАЗАВЖДИ. Вчіть історію, шановний. В такому випадку ми повернемо Крим тільки після розпаду РФ і ніяк інакше. Що я вважаю нереальним. "Если мы отказываемся от претензий на Крым на 15 лет взамен РФ" відводить війська на позиції 23.02. - ось так я МОЖУ продовжить ваше речення. І так може сказати пу. Чому ні?
andrijk777 написав:я не згідний на 100%. НА СЬОГОДНІ - Вихід на позиції 23.02(без інших умов) - це однозначно перемога
если кратко вкинули вы в казино-автомат 10 монет и выиграли те же 10 монет, но в добавок вас избили местные гопники и сожгли ваше авто. Шо правда пэрэмога?
С точки зрения что могли убить - да. Но с этой точки зрения, что угодно пэрэмога. Вам не заплатили зарплату? Пэрэмога! (А могли и убить) ну и т.д.
Здесь нет критики власти, может и такое перемирие на данном этапе за счастье, но не честно это называть победой.
В устав ВС Рашистской федерации необходимо внести новое обращение к военнослужащим: К лицам, пребывавшим в радиусе 20 км от ЧАЭС обращаться с приставкой "фон", в радиусе 10 км — "ваша светлость", в радиусе 5 км –"ваше сиятельство".
Швец аргументированно называет И. сливным бачком, фейкометом и т.д. и т.п. Каждый эксперт "сводит" общеизвестные факты по своему и подчиняет своей логике. А как оно на самом деле никто не знает. И не узнает еще десятки лет.
Аксіома що москаль завжди бреше спрощує сприйняття будь якої інформації. На 100% не можна вірити нікому, хто родом звідти. Швець, Дуров, Іларіонов... Не важливо які цілі і яка за ким легенда.
Financial Times сообщает, что крупнейшая лизинговая компания в мире AerCap подала иск в 3,5 млрд долларов против россии, чтобы покрыть потенциальные потери своих самолетов и двигателей, которые остаются в рф.
С момента введения санкций против россии компании удалось вернуть только 22 из 135 самолетов и 3 из 14 двигателей, которые были размещены на российских авиасудах до начала войны.