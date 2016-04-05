Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Чет 31 бер, 2022 11:50
vitaliian написав:
https://vimeo.com/694292227
это наши ТМ62?, если нет, то кто мешает их убрать? этож элементарно, и обманок там нет...
edvardd
Повідомлень: 7091
З нами з: 20.11.08
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1826 раз.
Профіль
Додано: Чет 31 бер, 2022 11:53
[/quote]
Швець - українець.[/quote] Вже десь тут була розмова, що руссский то не національність. Може бути бурятом, казахом, українцем але в голові нести скрєпи і наративи русского міра. Люди які поїхали туди двадцять років тому зараз родичам в Україну пишуть про нациків з азову і "путінвсьодобреробить". А представники спецслужб тим паче довіри не викликають. Як і недовіри. Так, послухати, але не перейматись надто. Добре слухати всіх, але де ж того часу набрати. Тому й обираємо тих хто близький нашим переконанням. Так доступ до безмежної інформації робить нас навпаки обмеженими рамками власного бачення світу.
kotyk222
Повідомлень: 180
З нами з: 12.09.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 69 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 31 бер, 2022 11:53
Шановні чернігівці!
Ще раз нагадуємо: каналізація в місті Чернігові НЕ ПРАЦЮЄ! Все те, що ви скидаєте в унітаз, рано чи пізно повернеться у ваші підвали та квартири першого поверху! Що робити? На прибудинкових територіях викопуйте громадські туалети та вигрібні ями. Тільки так можна уникнути засмічення каналізації в будинку та витоків стічної води зовні. Що робити інвалідам та літнім людям, які живуть на верхніх поверхах будинків? В ситуації, що склалася, треба в якості туалету використовувати відра або інші ємності, які потім родичі або волонтери виноситимуть у вигрібні ями. Відсутність каналізації - це проблема. Але, головне, не допустити поширення інфекції від витоків каналізації у підвали та квартири.
72% граждан США доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросах международной политики, в то время как доверие к президенту США Джо Байдену среди американцев достигает 48%.
Источник: опрос американского социологического центра Pew Research Center, проведенный 21-27 марта
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/30/7335904/
может Зеле есть смысл там выиграть выборы? Конкурентов у него среди дедушек не будет.
vitaliian
Повідомлень: 11932
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1940 раз.
Подякували: 2791 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Starikan
,
vitaliian
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
1488
92664
П'ят 26 лис, 2021 09:18 Schmit
6076
446706
1
2618
Вів 05 кві, 2016 10:03 Bukka