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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 601602603604
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:50

  vitaliian написав:https://vimeo.com/694292227

это наши ТМ62?, если нет, то кто мешает их убрать? этож элементарно, и обманок там нет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:53

[/quote]
Швець - українець.[/quote]
Вже десь тут була розмова, що руссский то не національність. Може бути бурятом, казахом, українцем але в голові нести скрєпи і наративи русского міра. Люди які поїхали туди двадцять років тому зараз родичам в Україну пишуть про нациків з азову і "путінвсьодобреробить". А представники спецслужб тим паче довіри не викликають. Як і недовіри. Так, послухати, але не перейматись надто. Добре слухати всіх, але де ж того часу набрати. Тому й обираємо тих хто близький нашим переконанням. Так доступ до безмежної інформації робить нас навпаки обмеженими рамками власного бачення світу.
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:53

Шановні чернігівці!
Ще раз нагадуємо: каналізація в місті Чернігові НЕ ПРАЦЮЄ!

Все те, що ви скидаєте в унітаз, рано чи пізно повернеться у ваші підвали та квартири першого поверху!

Що робити?

На прибудинкових територіях викопуйте громадські туалети та вигрібні ями.
Тільки так можна уникнути засмічення каналізації в будинку та витоків стічної води зовні.

Що робити інвалідам та літнім людям, які живуть на верхніх поверхах будинків?

В ситуації, що склалася, треба в якості туалету використовувати відра або інші ємності, які потім родичі або волонтери виноситимуть у вигрібні ями.

Відсутність каналізації - це проблема. Але, головне, не допустити поширення інфекції від витоків каналізації у підвали та квартири.


72% граждан США доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросах международной политики, в то время как доверие к президенту США Джо Байдену среди американцев достигает 48%.

Источник: опрос американского социологического центра Pew Research Center, проведенный 21-27 марта
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/30/7335904/
может Зеле есть смысл там выиграть выборы? Конкурентов у него среди дедушек не будет. Галкин с Галустяном подавятся от зависти.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 12:38

  vitaliian написав:
  Starikan написав:vitaliian
А что это за многократно упоминавшиеся в вашей цитате "элиты, которые требуют полной победы", которые якобы выходят из повиновения вождю?

Спросите вот здесь)
https://t.me/generalsvr/784
Я только предположил, что есть конфликт интересов силовиков, которым нужно закончить конфликт как можно быстрее (чтобы сохранить боеспособность) и элитами которым этот конфликт выгоден в плане увеличения собственного влияния.

Мнение Невзорова
https://www.youtube.com/watch?v=hRZIDXIwRro
Он считает, что у всей их верхушки страх, причем как перед пу, так и перед его уходом, который бы означал уход их самих в полное небытие.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 13:15

  prodigy написав:
  sergey_sryvkin написав:Илларионов всегда херню нес. Не пойму кто и зачем его слушает


+100500
практически всю "аналитику" от Илларионовна можно свести к "они (США, Россия, запад, Китай - подставьте по ситуации) между собой договорились и нас между собой уже поделили".

Хвора людина, короче.
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 13:18

  vitaliian написав:Это объясняет феномен чернобаевки и других невыполнимых задач с большими потерями личного состава и техники.

если нечто может быть вызвано глупостью или жадностью - в 99,9 процентах случаев оно и будет вызвано глупостью или жадностью.

"Миром правит не тайная ложа, а явная лажа"
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777 написав:vitaliian
Ок. Тут проблема в значення слова "перемога".
Сформулюю це по іншому:
НА СЬОГОДНІ - Вихід на позиції 23.02(без інших умов) - це однозначно хороший для нас варіант.
Да че там мелочиться. Выход на позиции января 2014 ещё лучше
Damien
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