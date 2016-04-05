Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 31 бер, 2022 11:50
vitaliian написав:
https://vimeo.com/694292227
это наши ТМ62?, если нет, то кто мешает их убрать? этож элементарно, и обманок там нет...
edvardd
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Додано: Чет 31 бер, 2022 11:53
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Швець - українець.[/quote] Вже десь тут була розмова, що руссский то не національність. Може бути бурятом, казахом, українцем але в голові нести скрєпи і наративи русского міра. Люди які поїхали туди двадцять років тому зараз родичам в Україну пишуть про нациків з азову і "путінвсьодобреробить". А представники спецслужб тим паче довіри не викликають. Як і недовіри. Так, послухати, але не перейматись надто. Добре слухати всіх, але де ж того часу набрати. Тому й обираємо тих хто близький нашим переконанням. Так доступ до безмежної інформації робить нас навпаки обмеженими рамками власного бачення світу.
kotyk222
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Додано: Чет 31 бер, 2022 11:53
Шановні чернігівці!
Ще раз нагадуємо: каналізація в місті Чернігові НЕ ПРАЦЮЄ! Все те, що ви скидаєте в унітаз, рано чи пізно повернеться у ваші підвали та квартири першого поверху! Що робити? На прибудинкових територіях викопуйте громадські туалети та вигрібні ями. Тільки так можна уникнути засмічення каналізації в будинку та витоків стічної води зовні. Що робити інвалідам та літнім людям, які живуть на верхніх поверхах будинків? В ситуації, що склалася, треба в якості туалету використовувати відра або інші ємності, які потім родичі або волонтери виноситимуть у вигрібні ями. Відсутність каналізації - це проблема. Але, головне, не допустити поширення інфекції від витоків каналізації у підвали та квартири.
72% граждан США доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросах международной политики, в то время как доверие к президенту США Джо Байдену среди американцев достигает 48%.
Источник: опрос американского социологического центра Pew Research Center, проведенный 21-27 марта
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/30/7335904/
может Зеле есть смысл там выиграть выборы? Конкурентов у него среди дедушек не будет. Галкин с Галустяном подавятся от зависти.
vitaliian
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Додано: Чет 31 бер, 2022 12:38
vitaliian написав: Starikan написав: vitaliian
А что это за многократно упоминавшиеся в вашей цитате "элиты, которые требуют полной победы", которые якобы выходят из повиновения вождю?
Спросите вот здесь)
https://t.me/generalsvr/784
Я только предположил, что есть конфликт интересов силовиков, которым нужно закончить конфликт как можно быстрее (чтобы сохранить боеспособность) и элитами которым этот конфликт выгоден в плане увеличения собственного влияния.
Мнение Невзорова
https://www.youtube.com/watch?v=hRZIDXIwRro
Он считает, что у всей их верхушки страх, причем как перед пу, так и перед его уходом, который бы означал уход их самих в полное небытие.
Starikan
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Додано: Чет 31 бер, 2022 13:15
prodigy написав: sergey_sryvkin написав:
Илларионов всегда херню нес. Не пойму кто и зачем его слушает
+100500
практически всю "аналитику" от Илларионовна можно свести к "они (США, Россия, запад, Китай - подставьте по ситуации) между собой договорились и нас между собой уже поделили".
Хвора людина, короче.
juristkostya
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Додано: Чет 31 бер, 2022 13:18
vitaliian написав:
Это объясняет феномен чернобаевки и других невыполнимых задач с большими потерями личного состава и техники.
если нечто может быть вызвано глупостью или жадностью - в 99,9 процентах случаев оно и будет вызвано глупостью или жадностью.
"Миром правит не тайная ложа, а явная лажа"
juristkostya
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Додано: Чет 31 бер, 2022 14:16
andrijk777 написав: vitaliian Ок. Тут проблема в значення слова "перемога". Сформулюю це по іншому: НА СЬОГОДНІ - Вихід на позиції 23.02(без інших умов) - це однозначно хороший для нас варіант.
Да че там мелочиться. Выход на позиции января 2014 ещё лучше
Damien
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