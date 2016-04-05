[/quote] Швець - українець.[/quote] Вже десь тут була розмова, що руссский то не національність. Може бути бурятом, казахом, українцем але в голові нести скрєпи і наративи русского міра. Люди які поїхали туди двадцять років тому зараз родичам в Україну пишуть про нациків з азову і "путінвсьодобреробить". А представники спецслужб тим паче довіри не викликають. Як і недовіри. Так, послухати, але не перейматись надто. Добре слухати всіх, але де ж того часу набрати. Тому й обираємо тих хто близький нашим переконанням. Так доступ до безмежної інформації робить нас навпаки обмеженими рамками власного бачення світу.
Starikan написав:vitaliian А что это за многократно упоминавшиеся в вашей цитате "элиты, которые требуют полной победы", которые якобы выходят из повиновения вождю?
Спросите вот здесь) https://t.me/generalsvr/784 Я только предположил, что есть конфликт интересов силовиков, которым нужно закончить конфликт как можно быстрее (чтобы сохранить боеспособность) и элитами которым этот конфликт выгоден в плане увеличения собственного влияния.
Колись я писав, що в Чернігові ситуація Маріуполя на мінімалках. Але то було колись
Зараз в Чернігові немає світла, немає води, немає опалення, дє інде є газ. Від Маріуполя Чернігів відрізняється тим, що в Чернігові, поки що, немає таких руйнувань, як в Маріуполі. Але орки не перестають гатити по місту
Навряд чи орки візьмуть Чернігів, але руйнувань завдадуть по максимуму, наскільки сможуть