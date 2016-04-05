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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 602603604605
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По Киеву шарахнули ?
Что слышно ?
Можно намеком если кто знает
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:13

  juristkostya написав:"Миром правит не тайная ложа, а явная лажа"

А Вы поклонник автора этой цитаты, о котором говорят, что реально он не существует, а под этой фамилией пишет группа авторов из ...?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:37

  Igneus написав:
  juristkostya написав:"Миром правит не тайная ложа, а явная лажа"

А Вы поклонник автора этой цитаты, о котором говорят, что реально он не существует, а под этой фамилией пишет группа авторов из ...?
я сторонник мнения, что конспирологией надо пользоваться только в самом крайнем случае.

Автором цитаты, честно говоря, не интересовался.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:42

они бегут

edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:48

⚡️⚡️⚡️ Остаточно підтверджуючи наміри покинути ЧАЕС, окупанти склали і підписали «Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции». В якому засвідчено, що «Претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии российской федерации не имеется».

Виявляється, понад п'ять тижнів окупанти станцію «охороняли», та ще й так добре, що жодних дорікань. Хоч бери та дякуй...
:D :D :D


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vitaliian
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