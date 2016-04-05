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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 31 бер, 2022 16:00
По Киеву шарахнули ?
Что слышно ?
Можно намеком если кто знает
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Додано: Чет 31 бер, 2022 16:13
juristkostya написав:
"Миром правит не тайная ложа, а явная лажа"
А Вы поклонник автора этой цитаты, о котором говорят, что реально он не существует, а под этой фамилией пишет группа авторов из ...?
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Додано: Чет 31 бер, 2022 16:37
Igneus написав: juristkostya написав:
"Миром правит не тайная ложа, а явная лажа"
А Вы поклонник автора этой цитаты, о котором говорят, что реально он не существует, а под этой фамилией пишет группа авторов из ...?
я сторонник мнения, что конспирологией надо пользоваться только в самом крайнем случае.
Автором цитаты, честно говоря, не интересовался.
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