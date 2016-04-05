⚡️⚡️⚡️ Остаточно підтверджуючи наміри покинути ЧАЕС, окупанти склали і підписали «Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции». В якому засвідчено, що «Претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии российской федерации не имеется».
Виявляється, понад п'ять тижнів окупанти станцію «охороняли», та ще й так добре, що жодних дорікань. Хоч бери та дякуй...
pesikot написав:Колись я писав, що в Чернігові ситуація Маріуполя на мінімалках. Але то було колись
Зараз в Чернігові немає світла, немає води, немає опалення, дє інде є газ. Від Маріуполя Чернігів відрізняється тим, що в Чернігові, поки що, немає таких руйнувань, як в Маріуполі. Але орки не перестають гатити по місту
Навряд чи орки візьмуть Чернігів, але руйнувань завдадуть по максимуму, наскільки сможуть
Сумно ...
Сьогодні якась вогнева тиша після вчорашніх нових руйнувань житлових будинків в районі розбомбленого Епіцентру.
⚡️⚡️⚡️ Остаточно підтверджуючи наміри покинути ЧАЕС, окупанти склали і підписали «Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции». В якому засвідчено, що «Претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии российской федерации не имеется».
Виявляється, понад п'ять тижнів окупанти станцію «охороняли», та ще й так добре, що жодних дорікань. Хоч бери та дякуй...
Отож,а писали ж в новинах що розграбували якусь унікальну лабораторію
vitaliian написав:Предлагаю ... давать 5 кг сахара
В Днепровском районе Киева мужчина убил прохожего за то, что тот зашел в аптеку без очереди. Как сообщают источники, на спецлинию «102» от медиков поступила информация о том, что возле остановки общественного транспорта на проспекте Юрия Гагарина находится труп мужчины с ножевым ранением грудной клетки. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между злоумышленником и погибшим произошел конфликт возле расположенной неподалеку аптеки из-за того, что последний зашел в учреждение без очереди. Через некоторое время один из мужчин направился в сторону остановки общественного транспорта, однако оппонент догнал его и ударил ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Случайные свидетели инцидента вызвали «Скорую помощь», однако медики смогли лишь констатировать смерть пострадавшего от полученного ранения.
pesikot написав:Колись я писав, що в Чернігові ситуація Маріуполя на мінімалках. Але то було колись
Зараз в Чернігові немає світла, немає води, немає опалення, дє інде є газ. Від Маріуполя Чернігів відрізняється тим, що в Чернігові, поки що, немає таких руйнувань, як в Маріуполі. Але орки не перестають гатити по місту
Навряд чи орки візьмуть Чернігів, але руйнувань завдадуть по максимуму, наскільки сможуть
Сумно ...
Сьогодні якась вогнева тиша після вчорашніх нових руйнувань житлових будинків в районі розбомбленого Епіцентру. Може орки вже повтікали з під Чернігова і ви зможете позорно повернутися як особа невизначеної статі у місто?
Когда твои соседи по дому будут возвращаться, также можешь им лично сказать о позорном возвращении Потом расскажешь
vitaliian написав:Предлагаю ... давать 5 кг сахара
В Днепровском районе Киева мужчина убил прохожего за то, что тот зашел в аптеку без очереди. Как сообщают источники, на спецлинию «102» от медиков поступила информация о том, что возле остановки общественного транспорта на проспекте Юрия Гагарина находится труп мужчины с ножевым ранением грудной клетки. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между злоумышленником и погибшим произошел конфликт возле расположенной неподалеку аптеки из-за того, что последний зашел в учреждение без очереди. Через некоторое время один из мужчин направился в сторону остановки общественного транспорта, однако оппонент догнал его и ударил ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Случайные свидетели инцидента вызвали «Скорую помощь», однако медики смогли лишь констатировать смерть пострадавшего от полученного ранения.