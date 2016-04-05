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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 603604605606>
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По Киеву шарахнули ?
Что слышно ?
Можно намеком если кто знает
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:13

  juristkostya написав:"Миром правит не тайная ложа, а явная лажа"

А Вы поклонник автора этой цитаты, о котором говорят, что реально он не существует, а под этой фамилией пишет группа авторов из ...?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:37

  Igneus написав:
  juristkostya написав:"Миром правит не тайная ложа, а явная лажа"

А Вы поклонник автора этой цитаты, о котором говорят, что реально он не существует, а под этой фамилией пишет группа авторов из ...?
я сторонник мнения, что конспирологией надо пользоваться только в самом крайнем случае.

Автором цитаты, честно говоря, не интересовался.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:42

они бегут

edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:48

⚡️⚡️⚡️ Остаточно підтверджуючи наміри покинути ЧАЕС, окупанти склали і підписали «Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции». В якому засвідчено, що «Претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии российской федерации не имеется».

Виявляється, понад п'ять тижнів окупанти станцію «охороняли», та ще й так добре, що жодних дорікань. Хоч бери та дякуй...
:D :D :D


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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:00

  pesikot написав:Колись я писав, що в Чернігові ситуація Маріуполя на мінімалках. Але то було колись

Зараз в Чернігові немає світла, немає води, немає опалення, дє інде є газ.
Від Маріуполя Чернігів відрізняється тим, що в Чернігові, поки що, немає таких руйнувань, як в Маріуполі. Але орки не перестають гатити по місту

Навряд чи орки візьмуть Чернігів, але руйнувань завдадуть по максимуму, наскільки сможуть

Сумно ...

Сьогодні якась вогнева тиша після вчорашніх нових руйнувань житлових будинків в районі розбомбленого Епіцентру.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:01

  vitaliian написав:
⚡️⚡️⚡️ Остаточно підтверджуючи наміри покинути ЧАЕС, окупанти склали і підписали «Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции». В якому засвідчено, що «Претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии российской федерации не имеется».

Виявляється, понад п'ять тижнів окупанти станцію «охороняли», та ще й так добре, що жодних дорікань. Хоч бери та дякуй...
:D :D :D


Отож,а писали ж в новинах що розграбували якусь унікальну лабораторію
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гуляйполе
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:19

  vitaliian написав:Предлагаю ... давать 5 кг сахара

В Днепровском районе Киева мужчина убил прохожего за то, что тот зашел в аптеку без очереди.
Как сообщают источники, на спецлинию «102» от медиков поступила информация о том, что возле остановки общественного транспорта на проспекте Юрия Гагарина находится труп мужчины с ножевым ранением грудной клетки.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между злоумышленником и погибшим произошел конфликт возле расположенной неподалеку аптеки из-за того, что последний зашел в учреждение без очереди. Через некоторое время один из мужчин направился в сторону остановки общественного транспорта, однако оппонент догнал его и ударил ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия.
Случайные свидетели инцидента вызвали «Скорую помощь», однако медики смогли лишь констатировать смерть пострадавшего от полученного ранения.

https://kriminal.net.ua/news/10085v-kie ... zhego.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:25

  Zebra написав:
  pesikot написав:Колись я писав, що в Чернігові ситуація Маріуполя на мінімалках. Але то було колись

Зараз в Чернігові немає світла, немає води, немає опалення, дє інде є газ.
Від Маріуполя Чернігів відрізняється тим, що в Чернігові, поки що, немає таких руйнувань, як в Маріуполі. Але орки не перестають гатити по місту

Навряд чи орки візьмуть Чернігів, але руйнувань завдадуть по максимуму, наскільки сможуть

Сумно ...

Сьогодні якась вогнева тиша після вчорашніх нових руйнувань житлових будинків в районі розбомбленого Епіцентру. Може орки вже повтікали з під Чернігова і ви зможете позорно повернутися як особа невизначеної статі у місто?

Когда твои соседи по дому будут возвращаться, также можешь им лично сказать о позорном возвращении
Потом расскажешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:37

  Igneus написав:
  vitaliian написав:Предлагаю ... давать 5 кг сахара

В Днепровском районе Киева мужчина убил прохожего за то, что тот зашел в аптеку без очереди.
Как сообщают источники, на спецлинию «102» от медиков поступила информация о том, что возле остановки общественного транспорта на проспекте Юрия Гагарина находится труп мужчины с ножевым ранением грудной клетки.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между злоумышленником и погибшим произошел конфликт возле расположенной неподалеку аптеки из-за того, что последний зашел в учреждение без очереди. Через некоторое время один из мужчин направился в сторону остановки общественного транспорта, однако оппонент догнал его и ударил ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия.
Случайные свидетели инцидента вызвали «Скорую помощь», однако медики смогли лишь констатировать смерть пострадавшего от полученного ранения.

https://kriminal.net.ua/news/10085v-kie ... zhego.html


Сейчас нужно при общении с людьми быть предельно коректным и внимательным.
Все на взводе. Оружия полно.
Можно получить пулю на улице из за пары слов.
Хомякоид
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