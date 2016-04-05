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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 603604605606
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  Zebra написав:
  pesikot написав:Колись я писав, що в Чернігові ситуація Маріуполя на мінімалках. Але то було колись

Зараз в Чернігові немає світла, немає води, немає опалення, дє інде є газ.
Від Маріуполя Чернігів відрізняється тим, що в Чернігові, поки що, немає таких руйнувань, як в Маріуполі. Але орки не перестають гатити по місту

Навряд чи орки візьмуть Чернігів, але руйнувань завдадуть по максимуму, наскільки сможуть

Сумно ...

Сьогодні якась вогнева тиша після вчорашніх нових руйнувань житлових будинків в районі розбомбленого Епіцентру. Може орки вже повтікали з під Чернігова і ви зможете позорно повернутися як особа невизначеної статі у місто?

Когда твои соседи по дому будут возвращаться, также можешь им лично сказать о позорном возвращении
Потом расскажешь
Это, видать, какой-то синдром, ещё не описанный в медицине. Мне родственники из Донбасса в 2014 рассказывали , что то же самое было. Те, кто уехал от бомбежек, после возвращения получали упрёки и презрительные взгляды от тех, кто никуда не уезжал.
"Мы тут под бомбежками бегали и по подвалам сидели, пока вы там в тишине прохлаждались". Это какая-то клиника. Вам кто мешал уехать? Отсутствие денег(если да, то это ваши проблемы)? Или, наоборот, страх что разграбят нажитое? Или просто лень?
Мало того, оставшись, ты выпил воду и съел паёк какого-то пенсионера, который не мог уехать по объективным причинам
Damien
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