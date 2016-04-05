Starikan написав:vitaliian А что это за многократно упоминавшиеся в вашей цитате "элиты, которые требуют полной победы", которые якобы выходят из повиновения вождю?
Спросите вот здесь) https://t.me/generalsvr/784 Я только предположил, что есть конфликт интересов силовиков, которым нужно закончить конфликт как можно быстрее (чтобы сохранить боеспособность) и элитами которым этот конфликт выгоден в плане увеличения собственного влияния.
change_pm написав:писи. писав Віталіану про це - рюзькомоність одна з причин чому пітун кидає наразі рокети на неньку... тому думаюте! Усі дуже думайте!
вас за фейки когда нибудь забанят.
Полмира говорит на английском но Англия не считает их всех англичанами, Квебек говорит на французском но Франция не считает их французами. Австрийцы говорят на немецком но Германия не считает их немцами. Молдаване говорят на румынском, но Румыния их не считает румынами.
Подстраиваться под то, кем считает русскоязычных пуйло это признак небольшого ума.
Смотрите на цивилизованный мир, и не слушайте обоснования преступников, они вам любое преступление обоснуют.
Прошу вас больше не писать глупости. Я вам не диктую на каком языке вам разговаривать и жду от вас того же.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 20:35, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:писи. писав Віталіану про це - рюзькомоність одна з причин чому пітун кидає наразі рокети на неньку... тому думаюте! Усі дуже думайте!
вас за фейки когда нибудь забанят.
Полмира говорит на английском но Англия не считает их всех англичанами, Квебек говорит на французском но Франция не считает их французами. Австрийцы говорят на немецком но Германия не считает их немцами. Молдаване говорят на румынском, но Румыния их не считает румынами.
Подстраиваться под то, кем считает русскоязычных пуйло это признак небольшого ума.
Смотрите на цивилизованный мир, и не слушайте обоснования преступников, они вам любое преступление обоснуют.
А от пуйло саме вважає всіх расєйськомовних своїми соотєчєствєннікамі ! Він же йобнутий, як казав пророк Нємцов
maxprofit Мої вітання! Ми всією родиною - син, невістка + усі батьки - з 8-12 березня у Дніпрі (їхали не одночасно). Одержуємо свою порцію повітряних тривог та крилатих ракет; звісно, з жахом, що коїться у рідному Харкові, не порівняти. Що стосується 70% - мені здається, що оцінка завищена, вважаю, що залишилося не більше 50%, причому поїхали здебільшого порівняно молоді та мобільні люди. 3 моїх шести однокласників, що жили до війни, поїхали лише двоє (я один з цих двох), та й то недалеко - ні у Європу, ні у ЗУ.