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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 603604605606
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:15

  Starikan написав:
  vitaliian написав:
  Starikan написав:vitaliian
А что это за многократно упоминавшиеся в вашей цитате "элиты, которые требуют полной победы", которые якобы выходят из повиновения вождю?

Спросите вот здесь)
https://t.me/generalsvr/784
Я только предположил, что есть конфликт интересов силовиков, которым нужно закончить конфликт как можно быстрее (чтобы сохранить боеспособность) и элитами которым этот конфликт выгоден в плане увеличения собственного влияния.

Мнение Невзорова
https://www.youtube.com/watch?v=hRZIDXIwRro
Он считает, что у всей их верхушки страх, причем как перед пу, так и перед его уходом, который бы означал уход их самих в полное небытие.

Шановний колего, радий Вас чути . Як справи у Харкові ? Життя триває ? Мер каже, що 70% мешканців лишилося і доглядають місто, так ?
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:29

  change_pm написав:писи. писав Віталіану про це - рюзькомоність одна з причин чому пітун кидає наразі рокети на неньку... тому думаюте! Усі дуже думайте!
вас за фейки когда нибудь забанят.

Полмира говорит на английском но Англия не считает их всех англичанами, Квебек говорит на французском но Франция не считает их французами. Австрийцы говорят на немецком но Германия не считает их немцами. Молдаване говорят на румынском, но Румыния их не считает румынами.

Подстраиваться под то, кем считает русскоязычных пуйло это признак небольшого ума.

Смотрите на цивилизованный мир, и не слушайте обоснования преступников, они вам любое преступление обоснуют.

Прошу вас больше не писать глупости. Я вам не диктую на каком языке вам разговаривать и жду от вас того же.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:34

  vitaliian написав:
  change_pm написав:писи. писав Віталіану про це - рюзькомоність одна з причин чому пітун кидає наразі рокети на неньку... тому думаюте! Усі дуже думайте!
вас за фейки когда нибудь забанят.

Полмира говорит на английском но Англия не считает их всех англичанами, Квебек говорит на французском но Франция не считает их французами. Австрийцы говорят на немецком но Германия не считает их немцами. Молдаване говорят на румынском, но Румыния их не считает румынами.

Подстраиваться под то, кем считает русскоязычных пуйло это признак небольшого ума.

Смотрите на цивилизованный мир, и не слушайте обоснования преступников, они вам любое преступление обоснуют.

А от пуйло саме вважає всіх расєйськомовних своїми соотєчєствєннікамі ! Він же йобнутий, як казав пророк Нємцов
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:37

  change_pm написав:пункт три - якщо мене за таку позицію забанять - значить хтось з модераторів точно агент пітуна
пока агент путина вы, потому что хотите чтобы я подстраивался под то, что он думает про русскоязычных.

Меня его мнение никогда не интересовало, а вас почему-то интересует.

Завтра он скажет что бомбит Украину за украинский язык и что вы от родного языка откажетесь? А послезавтра скажет бомбит из за сала, перестанете есть сало?

Он вами успешно манипулирует, а вы пытаетесь манипулировать мной. Я буду говорить на языке своих родителей, из уважения к ним, это мой выбор ни вы, ни Путин мне не указ.
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:52

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Мої вітання!
Ми всією родиною - син, невістка + усі батьки - з 8-12 березня у Дніпрі (їхали не одночасно).
Одержуємо свою порцію повітряних тривог та крилатих ракет; звісно, з жахом, що коїться у рідному Харкові, не порівняти.
Що стосується 70% - мені здається, що оцінка завищена, вважаю, що залишилося не більше 50%, причому поїхали здебільшого порівняно молоді та мобільні люди. 3 моїх шести однокласників, що жили до війни, поїхали лише двоє (я один з цих двох), та й то недалеко - ні у Європу, ні у ЗУ.
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:55

  vitaliian написав:
  change_pm написав:писи. писав Віталіану про це - рюзькомоність одна з причин чому пітун кидає наразі рокети на неньку... тому думаюте! Усі дуже думайте!

Прошу вас больше не писать глупости. Я вам не диктую на каком языке вам разговаривать и жду от вас того же.

о, до речі, я коли відповідав - то цього не було...

мені в приципі глибого фіолетово, якою мовою Ві мовіте ))) якщо Ві мене читали, то знаете, що я з Данбасу... Ніколи його не любив через ЗК і понаєхів з "рязанів"...

Але є доведені факти, де пітун каже, що захіщає руській мир від бендерівців. Ві майстер пошуку відосіків - знайдете. Так одна з причин того, що відбувається - це саме рюзькомовність жителів...

писи. якщо не згодні з такою точкою зору - ОКі 8)
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гугол знову написав - повітряна тривога - біжить ховайтесь!

Йдіть за рузькім кораблем! Відкрийте кордони, щоб хто може з чоловіків вийхати і не потрібен у вийську, міг поїхати і не займвався х...ю бігаючи по сховищам!
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