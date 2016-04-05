Starikan написав:vitaliian А что это за многократно упоминавшиеся в вашей цитате "элиты, которые требуют полной победы", которые якобы выходят из повиновения вождю?
Спросите вот здесь) https://t.me/generalsvr/784 Я только предположил, что есть конфликт интересов силовиков, которым нужно закончить конфликт как можно быстрее (чтобы сохранить боеспособность) и элитами которым этот конфликт выгоден в плане увеличения собственного влияния.
change_pm написав:писи. писав Віталіану про це - рюзькомоність одна з причин чому пітун кидає наразі рокети на неньку... тому думаюте! Усі дуже думайте!
вас за фейки когда нибудь забанят.
Полмира говорит на английском но Англия не считает их всех англичанами, Квебек говорит на французском но Франция не считает их французами. Австрийцы говорят на немецком но Германия не считает их немцами. Молдаване говорят на румынском, но Румыния их не считает румынами.
Подстраиваться под то, кем считает русскоязычных пуйло это признак небольшого ума.
Смотрите на цивилизованный мир, и не слушайте обоснования преступников, они вам любое преступление обоснуют.
Прошу вас больше не писать глупости. Я вам не диктую на каком языке вам разговаривать и жду от вас того же.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 20:35, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:писи. писав Віталіану про це - рюзькомоність одна з причин чому пітун кидає наразі рокети на неньку... тому думаюте! Усі дуже думайте!
вас за фейки когда нибудь забанят.
Полмира говорит на английском но Англия не считает их всех англичанами, Квебек говорит на французском но Франция не считает их французами. Австрийцы говорят на немецком но Германия не считает их немцами. Молдаване говорят на румынском, но Румыния их не считает румынами.
Подстраиваться под то, кем считает русскоязычных пуйло это признак небольшого ума.
Смотрите на цивилизованный мир, и не слушайте обоснования преступников, они вам любое преступление обоснуют.
А от пуйло саме вважає всіх расєйськомовних своїми соотєчєствєннікамі ! Він же йобнутий, як казав пророк Нємцов
maxprofit Мої вітання! Ми всією родиною - син, невістка + усі батьки - з 8-12 березня у Дніпрі (їхали не одночасно). Одержуємо свою порцію повітряних тривог та крилатих ракет; звісно, з жахом, що коїться у рідному Харкові, не порівняти. Що стосується 70% - мені здається, що оцінка завищена, вважаю, що залишилося не більше 50%, причому поїхали здебільшого порівняно молоді та мобільні люди. 3 моїх шести однокласників, що жили до війни, поїхали лише двоє (я один з цих двох), та й то недалеко - ні у Європу, ні у ЗУ.
Damien написав:Это, видать, какой-то синдром, ещё не описанный в медицине. Мне родственники из Донбасса в 2014 рассказывали , что то же самое было. Те, кто уехал от бомбежек, после возвращения получали упрёки и презрительные взгляды от тех, кто никуда не уезжал. "Мы тут под бомбежками бегали и по подвалам сидели, пока вы там в тишине прохлаждались". Это какая-то клиника. Вам кто мешал уехать? Отсутствие денег(если да, то это ваши проблемы)? Или, наоборот, страх что разграбят нажитое? Или просто лень? Мало того, оставшись, ты выпил воду и съел паёк какого-то пенсионера, который не мог уехать по объективным причинам
Одно дело бежать от Чернобыльской катастрофы или другой экологической беды, другое дело видеть обосравшихся мужиков которые с выпучеными глазами кричат на своих жен "быстрей Маша, надо ехать". kotopes один из таких - на форуме боевой патриот, а на деле при первых же выстрелах в штаны наложил. Как вообще бабы их теперь за мужиков могут воспринимать?
Сейчас меня веселят дрыстуны с домовых чатов (как наш дом? стекла целы? ракета не попала?) - я им отвечал, что их нежные попки в целости и сохранности, кадыровцы до них не доберутся, потому что тут остались одни мужики, так меня везде забанили эти сцыкушки)))
Zebra написав:я им отвечал, что их нежные попки в целости и сохранности, кадыровцы до них не доберутся, потому что тут остались одни мужики, так меня везде забанили эти сцыкушки
я в ирпенско-бучанских чатах с первого дня освещал что происходит в регионе, где идут бои, где работают магазины и аптеки, какие трассы контролируются орками. И меня На 3й день... забанили. Это инфа была военная тайна (потом много машин расстреляли на Житомирской трассе, больше сотни, машины не из чата, но тем не менее, актуальной информации в первые дни войны не было.
При этом они на полном серьёзе обсуждали нарисованные метки, бегали на крыши с песком их засыпать. Тот кто придумал эти метки наверное ухахатывался от поведения людей. А у них обычная истерия. Не нужно никого пинать за это. Не каждый день война мало кто понимает, как себя вести.
Кстати неплохо было бы этому в школе учить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 21:19, всього редагувалось 2 разів.