Додано: Чет 31 бер, 2022 21:14

Zebra написав: я им отвечал, что их нежные попки в целости и сохранности, кадыровцы до них не доберутся, потому что тут остались одни мужики, так меня везде забанили эти сцыкушки я им отвечал, что их нежные попки в целости и сохранности, кадыровцы до них не доберутся, потому что тут остались одни мужики, так меня везде забанили эти сцыкушки

я в ирпенско-бучанских чатах с первого дня освещал что происходит в регионе, где идут бои, где работают магазины и аптеки, какие трассы контролируются орками. И меня На 3й день... забанили. Это инфа была военная тайна (потом много машин расстреляли на Житомирской трассе, больше сотни, машины не из чата, но тем не менее, актуальной информации в первые дни войны не было.При этом они на полном серьёзе обсуждали нарисованные метки, бегали на крыши с песком их засыпать. Тот кто придумал эти метки наверное ухахатывался от поведения людей. А у них обычная истерия. Не нужно никого пинать за это. Не каждый день война мало кто понимает, как себя вести.Кстати неплохо было бы этому в школе учить.