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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 604605606607
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 21:17

пропуную подивитись на те, що насправді відбувається у світі...

наша вітчізняна війна - це так маленька рисочка на терміналі Блумберга...
Let's be real: 8% inflation is open war on the poor. It's not sustainable for the vulnerable & frankly the price insensitive ones that benefitted the most from asset price inflation don't really care about inflation that much, indeed their housing/equity assets have skyrocketed.

інфлец вбіває нас, "ніщебродів"...
і це вони розповідаюсть про 8% інфлецу, насправді ж набагато бильше...
то омериканські реалії...

наши ж реалії - який у нас інфлец за останній місяць? я бачу деякі позиції, що я споживаю виросли в ціна на 50-100%, і як - це ОК?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 21:26

change_pm
Тут Арахамія писав, що буде мобілізація 1 млн . Куди ви зібрались їхати?
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 22:07

Витальян, я не могу понять... Пишут, что в ЧАЭС наши, так рашисты совсем ушли? А как же Буча? Их оставили в окружении?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 22:33

  change_pm написав:я бачу деякі позиції, що я споживаю виросли в ціна на 50-100%, і як - це ОК?
З того що я продаю(продукти/тютюн) - ріст моїх цін максимум 30%....Правда з одночасним зменшенням маржі на 5-10%....

Тобто можна написати
Оптові ціни виросли на 0-40% , роздрібні на 0-30%....
budivelnik
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  #<1 ... 604605606607
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