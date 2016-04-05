наша вітчізняна війна - це так маленька рисочка на терміналі Блумберга...
Let's be real: 8% inflation is open war on the poor. It's not sustainable for the vulnerable & frankly the price insensitive ones that benefitted the most from asset price inflation don't really care about inflation that much, indeed their housing/equity assets have skyrocketed.
інфлец вбіває нас, "ніщебродів"...
і це вони розповідаюсть про 8% інфлецу, насправді ж набагато бильше...
то омериканські реалії...
наши ж реалії - який у нас інфлец за останній місяць? я бачу деякі позиції, що я споживаю виросли в ціна на 50-100%, і як - це ОК?