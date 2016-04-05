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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 604605606607
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 21:17

пропуную подивитись на те, що насправді відбувається у світі...

наша вітчізняна війна - це так маленька рисочка на терміналі Блумберга...
Let's be real: 8% inflation is open war on the poor. It's not sustainable for the vulnerable & frankly the price insensitive ones that benefitted the most from asset price inflation don't really care about inflation that much, indeed their housing/equity assets have skyrocketed.

інфлец вбіває нас, "ніщебродів"...
і це вони розповідаюсть про 8% інфлецу, насправді ж набагато бильше...
то омериканські реалії...

наши ж реалії - який у нас інфлец за останній місяць? я бачу деякі позиції, що я споживаю виросли в ціна на 50-100%, і як - це ОК?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 21:26

change_pm
Тут Арахамія писав, що буде мобілізація 1 млн . Куди ви зібрались їхати?
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 22:07

Витальян, я не могу понять... Пишут, что в ЧАЭС наши, так рашисты совсем ушли? А как же Буча? Их оставили в окружении?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 22:33

  change_pm написав:я бачу деякі позиції, що я споживаю виросли в ціна на 50-100%, і як - це ОК?
З того що я продаю(продукти/тютюн) - ріст моїх цін максимум 30%....Правда з одночасним зменшенням маржі на 5-10%....

Тобто можна написати
Оптові ціни виросли на 0-40% , роздрібні на 0-30%....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 22:41

Граждане США, находящиеся на территории России и Украины, должны немедленно покинуть эти страны, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.


Кіра Рудик etc.

А где Яценюк? В каком состоянии "стена" или "вал"?

Пахнет эскалацией, имхо
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 31 бер, 2022 22:52, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 22:47

  Вкладчик1234 написав:
Граждане США, находящиеся на территории России и Украины, должны немедленно покинуть эти страны, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.


Кіра Рудик etc.

Пахнет эскалацией, имхо

Пахнет ленью читать дальше заголовка, не более того
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 22:48

  Вкладчик1234 написав:
Граждане США, находящиеся на территории России и Украины, должны немедленно покинуть эти страны, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.


Кіра Рудик etc.

Пахнет эскалацией, имхо


тривожна новина, мабуть щось знають але нам, просто-смердам не кажуть

ЯЗ?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 22:55

  Zebra написав:[
Одно дело бежать от Чернобыльской катастрофы или другой экологической беды, другое дело видеть обосравшихся мужиков которые с выпучеными глазами кричат на своих жен "быстрей Маша, надо ехать". kotopes один из таких - на форуме боевой патриот, а на деле при первых же выстрелах в штаны наложил. Как вообще бабы их теперь за мужиков могут воспринимать?

Сейчас меня веселят дрыстуны с домовых чатов (как наш дом? стекла целы? ракета не попала?) - я им отвечал, что их нежные попки в целости и сохранности, кадыровцы до них не доберутся, потому что тут остались одни мужики, так меня везде забанили эти сцыкушки)))

Я вам больше скажу, мне тут один мой знакомый, который подпирает третью неделю границу с Польшей заявил, что это не честно не выпускать мужиков. Говорит, что кому то нужно деньги зарабатывать и волонтерить ( естественно где нибудь в Европе), здесь ему почему то не работается и не волонтёрится. Убегал так, что пятки сверкали. Но попросил меня проверит работает ли аптека, которая у него помещение снимает, а то вдруг обманвают...)Так что даже такое есть. Волонтёр ссаный :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 23:03

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:
Граждане США, находящиеся на территории России и Украины, должны немедленно покинуть эти страны, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.


Кіра Рудик etc.

Пахнет эскалацией, имхо


тривожна новина, мабуть щось знають але нам, просто-смердам не кажуть

ЯЗ?

"Мы _вновь_призываем_, чтобы все американские граждане покинули"

В чём новина-то?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 23:10

У небі найбільше потрібні винищувачі. В даних умовах Повітряним силам достатньо було F-15 та F-16 покоління 4+, на яких українські пілоти зможуть літати вже після 2−3 тижнів навчання. На відміну від радянських МіГ-29, ці винищувачі оснащені кращими технологіями, що використовуються супротивником, зокрема сучасними радарами та ракетами.
https://nv.ua/opinion/kak-ukraina-zashc ... 30070.html

Наскільки це відповідає дійсності що за два тижні можна пересісти на ф-15? Якщо це правда то чому ці літаки ще не в Україні ? В чому полягає тактика союзників?
Ukrainian
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  #<1 ... 604605606607
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