пропуную подивитись на те, що насправді відбувається у світі...
наша вітчізняна війна - це так маленька рисочка на терміналі Блумберга...
Let's be real: 8% inflation is open war on the poor. It's not sustainable for the vulnerable & frankly the price insensitive ones that benefitted the most from asset price inflation don't really care about inflation that much, indeed their housing/equity assets have skyrocketed.
інфлец вбіває нас, "ніщебродів"... і це вони розповідаюсть про 8% інфлецу, насправді ж набагато бильше... то омериканські реалії...
наши ж реалії - який у нас інфлец за останній місяць? я бачу деякі позиції, що я споживаю виросли в ціна на 50-100%, і як - це ОК?
Zebra написав:[ Одно дело бежать от Чернобыльской катастрофы или другой экологической беды, другое дело видеть обосравшихся мужиков которые с выпучеными глазами кричат на своих жен "быстрей Маша, надо ехать". kotopes один из таких - на форуме боевой патриот, а на деле при первых же выстрелах в штаны наложил. Как вообще бабы их теперь за мужиков могут воспринимать?
Сейчас меня веселят дрыстуны с домовых чатов (как наш дом? стекла целы? ракета не попала?) - я им отвечал, что их нежные попки в целости и сохранности, кадыровцы до них не доберутся, потому что тут остались одни мужики, так меня везде забанили эти сцыкушки)))
Я вам больше скажу, мне тут один мой знакомый, который подпирает третью неделю границу с Польшей заявил, что это не честно не выпускать мужиков. Говорит, что кому то нужно деньги зарабатывать и волонтерить ( естественно где нибудь в Европе), здесь ему почему то не работается и не волонтёрится. Убегал так, что пятки сверкали. Но попросил меня проверит работает ли аптека, которая у него помещение снимает, а то вдруг обманвают...)Так что даже такое есть. Волонтёр ссаный
У небі найбільше потрібні винищувачі. В даних умовах Повітряним силам достатньо було F-15 та F-16 покоління 4+, на яких українські пілоти зможуть літати вже після 2−3 тижнів навчання. На відміну від радянських МіГ-29, ці винищувачі оснащені кращими технологіями, що використовуються супротивником, зокрема сучасними радарами та ракетами. https://nv.ua/opinion/kak-ukraina-zashc ... 30070.html
Наскільки це відповідає дійсності що за два тижні можна пересісти на ф-15? Якщо це правда то чому ці літаки ще не в Україні ? В чому полягає тактика союзників?