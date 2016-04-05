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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 00:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  knoppixx написав:Тут Арахамія писав, що буде мобілізація 1 млн . Куди ви зібрались їхати?

то в майбутньому, для витримки "нейтрального" статусу.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 01:15

  knoppixx написав:change_pm
Тут Арахамія писав, що буде мобілізація 1 млн . Куди ви зібрались їхати?

На 1 млн нам не хватит ни казарм, ни экипировки, ни вооружения, ни полигонов для подготовки.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 05:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:нужно деньги зарабатывать и волонтерить

нет ну можно конечно выпустить еще военных облигаций и нарисовать ххх миллиардов местой валюты. вас не смущает что например приват проценты по всем вкладам урезал до 1%. раз можно нарисовать сколько нужно.
и второй вопрос. что можно фактически сделать имея "Волонтёр ссаный" в количестве миллион штук? как их использовать в военном плане? выдать по автомату и пешком направить их захватывать крым кубань воронеж? а хватит ли автоматов вообще? и как же современное вооружение и прикрытие авиацией чтобы из во время перемещения с землей не перемешали? выдать всем по иконке и научить читать молитвы? и тогда бомбы и ракеты пролетят мимо?
  Ukrainian написав:В чому полягає тактика союзників?

есть мысль что у разных стран стран разная тактика и интересы. у когото ослабить росию и одновременно не дать победить украине/не разозлить росию, гдето сместить акцент со скандалов с распитием спиртного на вечеринке во время ковидных ограничений на нового врага общества в виде росийских олигархов. очевидно что высокие цены на нефть положительно влияют на частично обанкротившихся американских сланцевиков и такое не может не выгодно. а вот передать польше f16 вместо мигов для украины тут профит явно нулевой одни расходы и недополученная прибыль. у когото выборы скоро, а где то через пару лет и так далее нюансов много и единая позиция по ряду вопросов отсутствует
wtf
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